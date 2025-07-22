Прятался под фурой: в Днепре спасают дальнобойщика, который получил травмы во время атаки "Шахедов"

Последствия атаки РФ / © ТСН

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В Днепре спасли дальнобойщика из Херсона. Он как раз доставил посылки, когда взрывы начали раздаваться один за другим. Это произошло в ночь на 17 июля. Тогда один человек погиб, еще пятеро получили ранения. Среди них — Вячеслав.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Ольги Павловской.

52-летний Вячеслав приходит в себя после массированной атаки «Шахедов» по Днепру. В ночь на 17 июля взрывы раздавались один за другим. Вспыхнули мощные пожары. Он как раз привез посылки из Херсона, когда началась массированная атака. С другими сотрудниками прятался прямо под собственной фурой, но обломки достали и там.

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«Под машину, а дальше уже все — туман. Меня ребята дотащили, то скорая побоялась заехать, еще летели „Шахеды“. И ребята тянули», — говорит он.

Вячеслава прооперировали и стабилизировали состояние. Сейчас медики делают все, чтобы поставить его на ноги. С бедром еще есть проблемы, лечат, но в целом — он уже на поправку.

Вячеслав надеется: быстро восстановится и снова сядет за руль грузовика. Дальнобойщиком работает уже четверть века. Пообещал, что в следующий раз привезет медикам большой херсонский арбуз.

▶На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 12:00 21 июля. СБУ набросилась на НАБУ — страны G7 наделали шума

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