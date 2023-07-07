Прятать генераторы не стоит: энергетики говорят о предстоящей значительно более тяжелой зиме, чем была предыдущая

Следующая зима у нас будет не менее сложной, чем предыдущая. Украинская энергосистема продолжает оставаться приоритетной целью для террористических атак россиян. Так что прятать подальше генераторы не стоит, говорится в ТСН.

Трансформаторная подстанция обеспечивает светом несколько многоэтажек в Днепровском районе столицы, поэтому за ней ухаживают и убирают. От пыли может произойти замыкание. "Плановые работы, они должны происходить каждый год, подготовки к зимнему периоду, когда растет нагрузка, растет нагрузка на сети и отопление включается у людей, и более критическая нагрузка", — объясняет руководитель подразделения по ремонту Андрей Медина.

К зиме электричества готовятся активно. После беды, что наделали россияне, работы много.

Готовятся к зиме и в разных ОСМД, в частности проверяют генераторы, снабжавшие теплом многоэтажки. "Тот наш генератор, его основная функция — это питать два насоса, которые снабжают теплоносителем все 16 этажей нашего дома, соответственно, когда работают эти насосы циркулирует теплоноситель в сети и система отопления работает", — объясняет председатель одного из ОСМД.

Будущая зима будет тяжелой, говорят энергетики. “Мы выходили из зимы с ситуацией, когда 75 процентов всей тепловой генерации ТЭС, ТЭЦ были разрушены или существенно повреждены, этого не было, когда мы заходили в зиму прошлого года. Уровень подготовки и запаса к предстоящей зиме значительно меньше”, — объясняет исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

До холодов, в "ДТЭК" заявляют, должны отремонтировать в стране 9 поврежденных энергоблоков. Денег, говорят здесь, не хватает, кредит должно предоставить государство. Пока несколько отразились от графиков работ и надеются наверстать. Вместе с тем рекомендуют потребителям также не откладывать, если есть возможность утеплять дома. “Других рекомендаций, например, куда-то ехать или что-то делать другое, я не вижу. Мы уже одну зиму прошли, плюс понимаем, как это должно происходить, знаем, что нужно, чтобы зиму пройти, поэтому сейчас нужно спокойно подготовиться”, — добавляет Дмитрий Сахарук.

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Спокойны, а главное положительно, настроены в "Укрэнерго". Магистральные сети к отопительному сезону будут подготовлены вовремя, уверяют здесь. “Возможные обстрелы врага могут вносить коррективы в эти планы, в стране идет война. Но в общем мы двигаемся очень неплохими темпами и я прогнозирую, что "Укрэнерго" полностью к началу зимы, к прохождению отопительного сезона будет готова", — говорит председатель НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Веерных отключений в компании не прогнозируют, но в системе есть дефицит. Потому всякое может быть. Надеются на импорт электроэнергии из Европы, а к тому времени, чтобы не сидеть без света, рекомендуют населению экономить. "Экономно относиться к использованию энергоресурсов и по возможности не пользоваться энергоемкими приборами с 7 до 10 вечера, в час пик", — просит Владимир Кудрицкий.

Главные советы от энергетиков — потреблять электроэнергию ответственно, держать наготове генераторы и аккумуляторные зарядные станции и верить в ПВО. Обещают, что какой бы ни была зима, мы ее пройдем.

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