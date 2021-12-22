Прыгали из окон 6 этажа: медики рассказали о состоянии пострадавших в пожаре в гостинице в Винницкой области

Прыгали из окон 6 этажа: медики рассказали о состоянии пострадавших в пожаре в гостинице в Винницкой области

Состояние мужчины критическое.

Один человек погиб, двое пострадавших остаются в больнице, за жизнь одного из них сейчас борются врачи – таковы последствия ночного пожара в Винницкой области. Там горел популярный загородный гостиничный комплекс. К моменту пожара на базе отдыха было 53 ребенка, все они приехали на спортивные соревнования и остановились в этом отеле.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Огонь потушили, но здесь работают спасатели, ведь пластик и дерево продолжают тлеть.

Известно об одной погибшей молодой девушке – спасаясь от огня, она выпрыгнула из окна шестого этажа. Это 19-летняя работница заведения. Также через окна прыгали еще двое. Также 19-летняя девушка и 43-летний мужчина, они выжили, но получили травмы, их доставили в больницу.

«Воспламенение произошло на 6 этаже, именно там были люди, которые из помещения выпрыгнули, к сожалению, погибла девушка. Кроме того, в больнице еще два человека, они прыгали с 6 этажа на пожарную лестницу и получили телесные повреждения», — говорит спикер полиции Виннитчины Анна Олейник.

«Мужчина прооперирован, имеет тяжелую политравму, с поражением костного склепа, чепепно-мозговая травма, состояние крайне тяжелое, не стабильное. У женщины есть переломы, но 40 процентов ожогов поверхности тела», — рассказывает медицинский директор больницы скорой помощи Богдан Трохименко.

Пожар в гостинице под Винницей: установили ли причину возгорания | Новости Украины

Возгорание произошло в популярном загородном гостиничном комплексе. К моменту пожара здесь было более полусотни детей в возрасте от 6 до 16 лет, все они приехали на спортивные сборы по тхэквондо. Целой группой они вместе с тренером остановились на базе отдыха. Предварительно известно, что никто из детей не пострадал, их из горящего корпуса вывел тренер еще до приезда спасателей.

Впоследствии школьников переселили в другое здание этого же комплекса. Они говорят, что было очень страшно, в пожаре оставили все свои вещи.

Причины пожара еще официально не называют. Но не исключают, что произошло укорочение. После того как спасатели полностью все погасят, к работе станут следователи. Они выяснят, были ли нарушены в отеле правила безопасности и исправна ли была электросеть.

Уголовное производство по факту нарушения требований пожарной безопасности в полиции уже открыли.

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