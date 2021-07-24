Прыгнул из здания Центра занятости: на Волыни 33-летний мужчина совершил самоубийство

Прыгнул из здания Центра занятости: на Волыни 33-летний мужчина совершил самоубийство

От полученных травм он погиб на месте.

В г. Ковель Волынской области 33-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, прыгнув с крыши 9-этажного дома.

Об этом ТСН.ua подтвердили в Нацполиции Волынской области.

Также читайте На Буковине за сутки трое мужчин совершили самоубийство: все они повесились

Трагедия произошла вечером 23 июля. Известно, что мужчина поднялся на крышу дома и прыгнул. От полученных травм он погиб на месте.

"Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ст. 115 с пометкой" самоубийство ", — сообщили нам в полиции.

Издание volynua.com добавляет, что мужчина прыгнул из дома, в котором функционирует Центр занятости. Он жил неподалеку от места самоубийства.

Напомним, в Кривом Роге мужчина утопил любимую в бассейне и убил себя ножом.

Новости Украины: в Днепре неравнодушные спасли мужчину, который пытался совершить самоубийство

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку