Прыгнул из здания Центра занятости: на Волыни 33-летний мужчина совершил самоубийство

От полученных травм он погиб на месте.
В г. Ковель Волынской области 33-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, прыгнув с крыши 9-этажного дома.
Об этом ТСН.ua подтвердили в Нацполиции Волынской области.
Трагедия произошла вечером 23 июля. Известно, что мужчина поднялся на крышу дома и прыгнул. От полученных травм он погиб на месте.
"Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ст. 115 с пометкой" самоубийство ", — сообщили нам в полиции.
Издание volynua.com добавляет, что мужчина прыгнул из дома, в котором функционирует Центр занятости. Он жил неподалеку от места самоубийства.
Напомним, в Кривом Роге мужчина утопил любимую в бассейне и убил себя ножом.