Пшонка отдыхает: в Киеве сдают в аренду квартиру "по-богатому" (фото)

За мандалы с подсветкой в санузлах и итальянский мрамор на полу просят $2000 в месяц.

В Киеве предлагают в аренду необычную квартиру. Она оформлена в стиле, который в народе прозвали "пшонка-стайл", из-за чрезмерной позолоты и лепнины. Хотя владельцы говорят, что это дизайнерский ремонт, выполненный по авторскому проекту. Апартаменты расположены недалеко от дворца "Украина" на улице Василия Тютюнника (бывшее название - Анри Барбюса).

"В квартире выполнен дорогостоящий дизайнерский ремонт (2021) по авторскому проекту. В помещении никто не жил, все совершенно новое, делали ремонт "для себя" из лучших дорогих материалов", — отмечается в объявлении.

Здесь и добавить нечего, потому что все в этой квартире "по-богатому".

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За месяц аренды квартиры просят $2000.

"Квартира — расположена на 18-м этаже 20-этажного жилого дома, с потрясающим видом на центр столицы. Ее площадь — 80,1 кв. м. Квартира поделена на две зоны, большая кухня-гостиная, просторная спальня, гардероб, два санузла, большая лоджия + открытый балкон, встроенные шкафы, достаточно места для хранения вещей. Балкон утеплен, установлен кондиционер, теплый пол. Оборудован под зону отдыха", — отмечается в объявлении.

Ремонт выполнен из дорогих и качественных материалов:

на полу итальянский мрамор;

отделка стен – декоративная штукатурка + декоративная лепнина из гипса;

на потолке в коридоре и гостиные витражи с росписью и декоративной подсветкой;

в санузлах – декоративные панно и полы сделаны по индивидуальному дизайну, в душевой – мозаика, вся итальянская сантехника;

дорогие люстры и декоративная подсветка производства Италия.

"Вся мебель в квартире — по индивидуальному заказу, из дерева, покрытие – рояльный лак. Вся межкомнатная дверь выполнена по индивидуальному дизайну с витражным стеклом, покрытие двери – рояльный лак. На балконе и в санузлах декоративные мандалы с подсветкой и зеркалами, также выполнены по заказу", — отмечают в объявлении.

Эта квартира, кроме предложения об аренде, еще и срочно продается, за нее просят $330 тысяч.

"Наверное, владельцев на такой ремонт вдохновил известный в Италии отель, он выполнен в похожем стиле. По-моему, стоимость аренды такой квартиры с качественным ремонтом абсолютно уместна. Она стоит таких денег. Только теперь надо найти тех, кому понравится такое жилье. Как говорят: на вкус и цвет все фломастеры разные. Я думаю, что найдется человек, который будет его снимать. Тем более, могут найтись и покупатели – квартира продается", — прокомментировал для сайта ТСН.ua Сергей Курганов, риелтор-практик, гендиректор риелторского объединения "Простор".

Интересно, что в этом самом доме, те же владельцы, срочно продают, еще одну похожую по стилю квартиру, но за $250 тысяч. Отмечается, что в квартире-"близнеце" тоже выполнен дорогостоящий дизайнерский ремонт по авторскому проекту в классическом стиле.

Напомним, что в Киеве снова упали цены на аренду квартир. Причем это не связано со спросом, главный фактор – беспокойная ситуация в стране и периодические обстрелы столицы с начала 2023 года.

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