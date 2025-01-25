Психиатр-миллионер Друзь планировал приобрести виллу в Турции за €650 тыс — источники

Главный психиатр ВСУ Олег Друзь в 2024 году дважды ездил в Турцию, где пытался купить за взятки трехэтажную виллу с бассейном за 650 тыс. евро.

Об этом сообщили источники ТСН.ua в СБУ.

Во время поездок Друзь активно переписывался с риэлтором, предлагавшим разные варианты элитного жилья.

В той же Турции живет его приемная дочь, для которой Друзь купил новенькую гибридную "Тойоту". Покупку психиатр снял на свой телефон, "засветив" в стекле собственное лицо.

Олег Друзь хотел купить виллу в Турции/Фото: источники ТСН.ua

Вилла, которую хотел купить Олег Друзь/Фото: источники ТСН.ua

Вилла, которую хотел купить Олег Друзь/Фото: источники ТСН.ua

Вилла, которую хотел купить Олег Друзь/Фото: источники ТСН.ua

Вилла, которую хотел купить Олег Друзь/Фото: источники ТСН.ua

Не жалел Друзь денег и на своих собак. Только за роскошный вольер для их содержания он заплатил 300 тыс. грн.

Вольер для собак Олега Друзя/Фото: источники ТСН.ua

Вольер для собак Олега Друзя/Фото: источники ТСН.ua

Как стало известно, нынешняя жена главного психиатра ВСУ Ольга Седова – россиянка, но уже получившая украинское гражданство. Ее сын – пасынок Друзя – живет в Киеве, но до сих пор имеет российский паспорт.

Жена Олега Друзя – россиянка/Фото: источники ТСН.ua

Главный психиатр ВСУ Друзь планировал приобрести виллу в Турции за €650 тыс

Напомним, суд взял Друзя под стражу на 60 дней с возможностью внесения залога в 49 млн. грн.

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