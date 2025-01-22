Психиатр-миллионер из ВСУ Олег Друзь: что известно обо всех коррупционных скандалах вокруг медика в погонах

Миллионы наличными, четыре новых BMW последних моделей, каждая — более ста тысяч долларов. Земля и квартиры по всей Украине. Таким состоянием во время полномасштабной войны обзавелся главный психиатр ВСУ.

Главный психиатр ВСУ Олег Друзь попал в очередной коррупционный скандал. За три года войны он накопил недвижимость, автопарк BMW и миллионы наличными, оформленные на родных и знакомых. Расследование СБУ разоблачило схемы незаконного обогащения, включая многочисленные обыски. Ранее Друзя уже обвиняли в коррупции в 2017 году.

Как медик в погонах оказался миллионером – все детали в проекте Хапуга.UA.

Служба безопасности Украины задержала заместителя Председателя Центральной ВЛК, который является главным военным психиатром страны и до последних дней решал вопрос пригодности военных к прохождению службы.

Кадры, на которых оперативники раскладывают банкноты по полу в кабинете медика в погонах впечатляют.

Скриншот из видео Хапуга.UA

Впечатляет и то, что за размыленным изображением скрывается именно тот врач Олег Друзь, который оскандалился еще в 2017 году заявлением о том, что 93% участников АТО представляют угрозу обществу.

"Друзь Олег Васильевич сегодня на "Комитете по вопросам здравоохранения" заявил (прочитал из собственной презентации), что 93% участников АТО являются потенциальной угрозой для общества ("скрытый враг"). По его словам, 93% нас проблемные, и нас надо лечить”, — цитировал Друзя военный Мартин Брест.

И это еще не все его скандалы. Мы узнали гораздо больше — что говорят о психиатре-миллионере соседи? Где прошли обыски?

Через мгновение расскажем и даже покажем эксклюзивные кадры из поместий врача-хапуги.

BMW Х7 2024, BMW Х5 2023; BMW Х7 2022 и еще одно BMW Х3 2022 года – Олег Друзь однозначно фанат немецкого автопрома.

А еще он, как стало известно после его задержания, любитель элитной недвижимости, потому что за три года войны приобрел имение в Обуховском районе Киевщины, 2 квартиры в столице и апартаменты на берегу моря — в Одессе, а еще 2 земельных участка в Обуховском районе Киевской области.

Все это ловкий психиатр оформил на свою жену, дочь, сыновей и знакомых.

Скриншот из видео Хапуга.UA

Кроме всего упомянутого, и подчеркиваю – незадекларированного – Служба безопасности неоднозначно пишет о “другом имуществе” – и можно только догадываться, чем еще обзавелся Друзь и что уже просто не влезло в релиз правоохранителей,

Ведь только наличными у него насчитали 152 тыс. долларов США и 34 тысяч евро.

В материалах следствия речь идет о более чем одном миллионе долларов, которые так сказать "заработал" во время полномасштабного российского нашествия главный психиатр ВСУ. Об этом говорится в материалах дела Службы безопасности Украины:

“Это должностное лицо в течение полномасштабного вторжения приобрело необоснованные активы более чем на 1 млн долларов США. При этом фигурант не отражал соответствующее имущество в своей декларации".

Скриншот из видео Хапуга.UA

Список того, что нашли у врача-чиновника и то, за какое время он смог все это приобрести — не оставляет сомнений в коррупционном происхождении такого имущества. Хотя подчеркну — прокуроры, безусловно, все это должны доказать в суде. Мы решили поехать и лично посмотреть на загородную недвижимость одиозного полковника.

Один из домов находится в дачном кооперативе возле Украинки. Едем по другому адресу — село тоже вблизи Украинки.

Итак, обыски проходили по адресам недвижимости, зарегистрированной на полковника Олега Друзя. Однако элитный автопарк и наличность чиновника нашли в другом имении, а значит, Друзь явно имеет скрытые от глаз квадратные метры. И их фото впечатляют.

Пока Олега Друзя, как подчеркивается, "при содействии министра обороны и Главнокомандующего ВСУ", задержала СБУ. Он подозревается в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации, все это тянет на 10 лет тюрьмы. Решается вопрос об избрании меры пресечения и наложении ареста на активы должностного лица. Но оказывается, что такое г-н Друзь уже проходил.

Скриншот из видео Хапуга.UA

Весной 2017 года, перед скандалом с высказыванием Друзя о 93% атовцах, якобы угрожающих украинскому обществу своей травмированной психикой, он попал в другой скандал — коррупционный. Тогда его как руководителя психиатрии Центрального военного госпиталя также задержала СБУ. При получении взятки.

“А хотите прикол? Главный психиатр ВСУ, которого сейчас разоблачили на коррупции, — это Олег Друзь. Он просто отражен коррупционер, которого в далеком 2017 году вообще разоблачали на взятке, когда он также возглавлял психиатрию Центрального военного госпиталя, его также тогда задерживало СБУ, дело до сих пор лежит в суде”, — рассказал Олег Симороз.

Прокуратура Киева совместно со Службой безопасности буквально взяли Друзя и его сообщников с поличным. Взяточники требовали и получили 62 тысяч гривен от военнослужащего за вывод о его непригодности к службе, чтобы он мог быть комиссованным.

После коррупционного дела и скандального заявления Олега Друзя тогдашний министр обороны уволил его с должности. В конце концов, вместо реального срока заключения сегодня мы видим Друзя на другой топовой должности, и судя по материалам нового дела, времени на ней он не терял.

Более того, похоже, Друзью не пришлось даже менять кабинет. Вот это фото из обысков в 2017 году, а это в 2025. На них Олег Друзь на рабочем месте в одном и том же помещении.

Скриншот из видео Хапуга.UA

Кроме того, есть сообщение, что его семья имеет российское гражданство.

Хотя Друзь пытался выставить потенциальными врагами народа украинцев, прошедших АТО, реальным внутренним врагом, умеющим оставаться на плаву при любых обстоятельствах, есть коррупционеры, которые не гнушаются ничем и обогащаются на святом — на украинском войске. Но за этим делом мы будем тщательно следить, чтобы не дать возможности похоронить его.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТОЛЬКО стало известно! ПСИХИАТР-МИЛЛИОНЕР из ВСУ Олег ДРУЗЬ обвел вокруг пальца ВСЕХ! ШОК! Хапуга.UA

Читайте также: