Психологическая поддержка больных раком: существует ли она в Украине и почему это важно

Психологическая поддержка больных раком: существует ли она в Украине и почему это важно

На данный момент в Украине более миллиона человек с онкодиагнозом, ежедневно рак определяют у 400 больных.

Больной раком больше всего мечтает услышать от своих близких слова поддержки. Но официальная статистика свидетельствует — если у женщины обнаруживают рак, в 30% случаев ее оставляет партнер. Женщины бросают мужчин в пять раз реже. В то время как в мире психологическая поддержка больных раком системно организована, в Украине этой системы до сих пор нет.

О том, что важно ли это — 11 октября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

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Марина и Марьян — проходят через лечение вместе. А Юля осталась одна.

О своем диагнозе — рак груди — она узнала, когда была беременна вторым сыном. Ей советовали делать аборт. Она отказалась. Начала химию и родила здорового ребенка. Дома же ждал сюрприз.

"18 августа у меня был день рождения, я откапала 10-ю" химию ". Он ушел 19, на следующий день", — рассказывает женщина.

Ее муж бросил ее, до того вел себя странно. Временами — жестоко.

"Он ко мне боялся прикоснуться. Спрашивал: "Юля, а ты из этой чашки пила? И ставил в раковину. Я не видела сочувствия. Просто обнять родного человека и поплакать у него на плече возможности у меня, к сожалению, не было ", — говорит она.

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Уже год он не общается с детьми, а сейчас выселяет их из квартиры.

Марьян не только обнимает Марину, но и рядом — все 5 лет ее болезни. Они как раз поженились, когда стал известен ее диагноз. Уйти от нее — об этом, говорит, не было и мысли.

"Говорят, что людей стрессовые ситуации отдаляют, а нас почему-то наоборот — сблизила. Сплоченность больше, с каждым годом любовь все крепче", — признается мужчина.

Они прошли вместе 113 "химий". И сорванные две беременности. Жену Марьян называет своим воином. Последний год Марина лечилась в Барселоне. И лечение помогло.

И главную роль, уверена женщина, в этом сыграла поддержка ее мужа.

В столичном Институте рака только месяц как работает психологическое отделение. Здесь есть комнаты отдыха для пациентов и врачей. Психолог, как правило, консультирует по практическим вопросам, и больные приходят нечасто. Приходится заглядывать к ним в палаты. Потому что наши люди к этому не привыкли.

Через месяц здесь появится еще кабинет, в котором с больными будут общаться те, кто уже рак преодолел. Именно эмоциональную поддержку называют одним из важнейших рычагов в выздоровлении. А еще хотят изменить отношение к онкобольным в обществе.

Новости Украины: важно ли иметь в стране психологическую поддержку больных раком

"Это называется равный консультант. Когда ты видишь живого человека, который все это пережил, прошел через это, в тоже время — здоров и счастлив — это огромная мотивирующая сила, это придает силы", — рассказывает равный онкоконсультант Наталья Ершова.

"Есть буллинг онкопациентов. Рак не заразен, не надо бояться заразиться раком. Рак — это мутация клетки", — напоминает соучредитель Фонда поддержки взрослых онкопациентов Дарья Брыкайло.

Такой формат одобряют и психологи. Но призывают не считать это лечением. В тяжелых психологических состояниях все же советуют идти к ним. А лучше — сочетать все способы.

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