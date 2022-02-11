Психологический портрет "днепровского стрелка": эксперты проанализировали видео с Артемием Рябчуком и его почерк

Специалисты не нашли очевидных признаков психической болезни у убийцы пятерых людей, но обратили внимание на малозаметные отклонения в его поведении.

Уже в эти выходные Артемия Рябчука, две недели назад убившего пять человек и ранившего еще столько же, должны отправить на психиатрическую экспертизу. Она продлится 21 день и должна дать ответ: был ли при своем уме срочник в момент расстрела людей.

Тем временем ТСН дала посмотреть фрагменты видео с первым допросом Рябчука, а также его собственноручные записи психиатру, графологу и криминалисту.

О том, что думают специалисты о психологическом состоянии и личности убийцы, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Видео с первым допросом Артемия Рябчука сразу же после его задержания мы показали психиатру Александру Иванову и судебному эксперту Юрию Ирхину. Психологу-графологу Марине Фоменко предложили проанализировать почерк днепровского стрелка. Единственное, в чем сходятся мнения всех трех специалистов – срочник Рябчук не выглядит человеком с психическим заболеванием.

"Я уверен, что психически он вполне здоров", — считает судебный эксперт и психолог-криминалист Юрий Ирхин.

Пересмотрев видео допроса, он удивляется: у стрелка не увидел никакой жалости к своим жертвам или раскаяния из-за совершенного. Более того, признается, что его поражает, как ведет себя Артемий Рябчук во время самого расстрела.

“Как в компьютерной игре... Он ни обо что не споткнулся, не вел себя как слон в посудной лавке, хоть там и достаточно тесно. Ни разу не споткнулся о лежачих, ни разу в лужу крови не наступил, не поскользнулся”, — удивляется специалист.

В то же время психиатр Александр Иванов убежден, что у парня в момент стрельбы было изменено сознание. На допросе он часто жалуется, что в последние несколько недель перед трагической ночью мало спал. И именно это, уверен психиатр, могло стать причиной того, что Рябчук взялся за оружие.

“Это все-таки состояние измененного сознания, которое наступило исключительно из-за недостаточного сна. Я прекрасно понимаю, что из-за тяжести совершенного осознание этого до него еще не совсем дошло”, — говорит врач.

Графолог Марина Фоменко, изучив почерк стрелка, отметила, что манера его письма указывает на то, что Рябчук человек целеустремленный и догматический. Все свои планы он вынашивает долго и тщательно. Но на этот раз произошло иначе. Она предполагает, что во время службы какой-то конфликт или какая-то длительная некомфортная ситуация вытащили на поверхность очень старые воспоминания и триггеры, и это привело к стрельбе.

“Такие страшные случаи бывают, когда идет ретравматизация. То есть срабатывает некий триггер, заложенный еще с детства. И если мы поговорим с друзьями семьи, они скажут, что это отличная семья. Но мы не знаем, какие там внутри были отношения”, – говорит специалист.

Известно, что Артемий Рябчук жил в полной семье – с мамой, папой и старшей сестрой. Семья была благочестива. В деревне о них плохих слов не услышишь. В 2018 году от болезни скончался отец. До сих пор все друзья и знакомые "днепровского стрелка" ошеломлены его поступком.

Самым простым объяснением было бы то, что у Рябчука болезнь, которая до сих пор себя не проявляла. Но судебный эксперт Юрий Ирхин убежден, что недуг психиатрическая экспертиза вряд ли покажет.

В эти выходные днепровского стрелка отправят на психиатрическую экспертизу

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