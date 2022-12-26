Психологическое состояние Путина, гарантии безопасности и членство в НАТО: интервью с главой оборонного комитета парламента Франции

Первый с 24 февраля зарубежный визит Владимира Зеленского в США продемонстрировал немалую поддержку американцами украинского народа в войне с Россией.

Но, как уже писал ТСН.ua, похоже, что наше с американцами понимание победы Украины в этой войне не совпадает. Ведь, между "не дать Путину победить" и "Путин точно должен проиграть" очень большая разница.

После визита Зеленского в Вашингтон координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби неожиданно заявил, что Байден готов лично встретиться с Путиным, если Россия проявит серьезную готовность к переговорам.

Похоже, подходы к победе и отстранению Путина от власти в Кремле у Киева и Вашингтона расходятся. Большинство стран-участниц "Рамштайна" на 11 месяце войны отказываются предоставить Украине дальнобойные ракеты, танки и истребители, сознательно или бессознательно подыгрывая России, давая ей драгоценное время перегруппироваться для нового наступления. Еще и президент Франции Эммануэль Макрон повторяет о необходимости предоставления России каких-тогарантий безопасности.

Что о победе Украины думают во Франции? Как видят возможные конфигурации окончания этой войны? Но готов ли Париж всерьез обсуждать членство Украины в НАТО?

Об этом ТСН.ua расспросил у главы комитета французского парламента по вопросам национальной обороны и вооруженных сил Тома Гасильюда.

– Полномасштабная война России против Украины длится уже более десяти месяцев. И конца этой войны не видно. Очевидно, что Путин готовится ко второй волне мобилизации. Итак, он готов воевать годами?

– Да, мы можем опасаться, что Россия продолжит свою военную агрессию против Украины. После провала его "спецоперации" президент Путин организует себя на длительную войну. Он мобилизовал военные резервы, адаптировал российский ОПК и искал увеличения поддержки от оставшихся союзников, в том числе Ирана и Беларуси. Он также рассчитывает на истощение украинцев и "усталость от войны" западных стран. Но не потому, что он "решил" продолжать войну, потому что он может это делать в течение длительного времени. Ибо его средства будут ограничены, его армия истощена и отступает, санкции и сплоченность западных стран ослабляют его, а в общественном мнении (внутри России – ред.) возникает напряжение по цене этой войны.

- В чем, по вашему мнению, Запад ошибается в отношении России и ее способности продолжать эту войну? Каких санкций еще недостаточно, чтобы полностью прекратить возможность России финансировать эту кровопролитную войну против Украины?

- Россия является трансконтинентальным государством, получающим доходы от значительного количества природных ресурсов, и имеет колоссальное количество оружия и боеприпасов, унаследованных со времен Холодной войны. Однако политически Россия очень изолирована. Российская экономика очень пострадала от европейских санкций, к тому же 16 декабря ЕС принял свой 9-й пакет санкций, еще больше расширяющий сферу действия действующих санкций и ограничительных мер. Россия пытается обойти западные санкции, но европейцы, и вообще Запад это осознают. Вот почему президент Макрон настойчиво работал на G20, чтобы заставить Индию и Китай четко осудить войну и усилить давление на Москву.

- Понятно, что Запад хочет контролируемой смены власти в России из-за огромного арсенала ядерного оружия. Однако мы видим, что Кремль сознательно выводит Пригожина, Кадырова и других в публичное поле. Есть ли риск прихода к власти в Кремле "хунты"? И вообще, как Путина отстранят от власти, и что в России после него будет?

– Год назад мы считали маловероятным, что президент Путин начнет эту войну, потому что цена для России оказалась огромной. Вероятно, мы недостаточно учли определенное количество более субъективных параметров, таких как психологическое состояние Путина, замкнувшегося в себе во время периода (пандемии – ред.) Covid, или, более фундаментально его личную ситуацию. Путин из-за этой войны играет на выживание своего режима.

Октябрьская революция после Первой мировой войны или распад Советского Союза после войны в Афганистане показали нам, как российские режимы могли падать через короткое время после военного поражения. Путин прекрасно знает, что его режиму угрожают изнутри, а российская элита начинает признавать возможность поражения. Я не буду делать никаких прогнозов на будущее, но считаю, что мы должны научиться думать так, как наши конкуренты, чем фокусироваться на собственных рамках этого восприятия.

– Какие конфигурации окончания этой войны вы видите? Может ли эта война закончиться за столом переговоров или выйти за пределы границ Украины? Или это произошло после ракетного взрыва в Польше?

- Мы должны оставаться скромными по поводу того, чем закончится война. Это украинцам решать, когда и как начинать переговоры. Между тем, мы должны продолжать поддерживать Украину. Это не мешает нам совместно демонстрировать ответственность и умеренность во избежание закручивания спирали смертей. В связи с этим я приветствую покой польских властей, когда украинская ракета поразила их национальную территорию.

– ядерные угрозы Путина. Как вы считаете, США и Китай были достаточно убедительны, или Путину плевать на последствия?

- Все главные страны четко высказались по поводу ядерной угрозы. Последние заявления Путина показывают, что он понял.

- По данным американской печати, 20 из 30 стран-членов НАТО исчерпали свой потенциал для поставки оружия Украине. Неужели все настолько критично?

– Начиная с 2000-х годов, европейские армии глобально рассчитывали на ведение асимметричных войн. Война в Украине – это изменение парадигмы: она знаменует собой возвращение к высокоинтенсивным боевым действиям в Европе, приводящим к большим человеческим жертвам, значительным разрушениям инфраструктуры и оборудования, а также колоссальному потреблению боеприпасов.

Европейские страны решительно принялись поддерживать Украину, очень быстро отказавшись от собственной техники. Но теперь они должны восстановить свои запасы, адаптируясь к новому стратегическому контексту. Франция, уже начавшая наращивать численность своих вооруженных сил с 2017 года, продолжит это делать с помощью нового закона о военном программировании. Немцы объявили о создании специального фонда в 100 млрд евро. Эти усилия постепенно приносят плоды.

– Франция уже предоставила Украине гаубицы Caesar, Crotale Systems, системы залпового огня LRU и другое оружие. Но нам еще нужно много дополнительного ПВО и боеприпасов. Чего в этом отношении Украина может ожидать от Франции?

– С начала нашей поддержки Украины, Франция решила точно и быстро реагировать на потребности, высказанные Украиной. Мы не отступаем от этой линии. От украинцев зависит, должны ли мы знать о ваших потребностях. Вы просили артиллерию и средства противовоздушной обороны, и мы ответили. Мы доставляем то, что анонсируем. Поэтому у нас с украинскими властями установились настоящие узы доверия. Когда я приехал в Украину, то услышал о новых нуждах, и немедленно сообщило о них свое правительство. Потому что Франция также отдана обороне восточного фланга ЕС.

- Как вы думаете, эти разговоры о необходимости переговоров с Россией уже закрыты? Каковы причины для таких заявлений? Почему президент Макрон заявил о необходимости предоставить России какие-либо гарантии безопасности? О чем он вообще говорит?

– Президент Французской Республики очень четко высказался по этому поводу, и он полностью поддерживает президента Зеленского.

– Как изменится европейская архитектура безопасности после этой войны? Какое будущее ждет НАТО?

– Возвращение высокоинтенсивных боевых действий на европейскую землю бесспорно является главным историческим поворотным моментом. ЕС согласился нарушить табу, финансируя закупку и доставку летального оружия (Украина – ред.) через Европейский фонд мира. Швеция и Финляндия нарушили 70-летнюю стратегическую внеблоковость, присоединившись к НАТО. Дания присоединилась к Европейской совместной обороне. Германия согласилась считать себя военным государством.

Эти изменения, конечно, влияют на НАТО, поскольку они укрепляют его европейскую опору, как и трансатлантическую связь. Но эти события также произошли после того, как ЕС принял стратегический компас, преследующий цель сделать ЕС более амбициозным относительно своей обороны (речь идет о создании собственной европейской армии, однако эти разговаривают уже не первый десяток лет — ред.).

Ставки в этой войне выходят далеко за пределы украинской территории. Каков бы ни был исход войны, международный порядок в конце этого конфликта не будет таким же, пока США заняты поворотом в Азию. Таким образом, как европейцы, нам придется более независимо управлять кризисами, которые затронут нас в будущем. Это особенно повлияет на то, как мы думаем о нашей оборонно-технологической и индустриальной базе на европейском уровне. Я уверен: то, что мы видим после 24 февраля, чрезвычайная реакция европейского единства.

- Что эта полномасштабная война России против Украины обнажила для Франции с точки зрения безопасности?

– В отличие от украинцев, французы не платят за эту войну кровью. Но они ежедневно ощущают на себе последствия этой войны: инфляцию, энергетический кризис, проблемы со снабжением и т.д. Франция вовлечена в многосторонний международный порядок, основанный на международном праве. Если Россия получает стратегические преимущества силой, нарушая международное право и все формы морали, то завтра другие конкуренты попытаются сделать то же самое. Вот почему Россия не может выиграть эту войну.

- Станет ли Украина членом НАТО? От чего же это зависит? Потому что сейчас, на мой взгляд, такой негласный консенсус среди государств-членов Альянса относительно Украины: сейчас оружие, дискуссии о членстве потом.

- Я думаю, еще рано задавать этот вопрос. Страна не может стать членом (НАТО – ред.), пока находится в состоянии войны.

– Вы верите, что Украина может получить железобетонные гарантии безопасности от некоторых западных стран?

– Ответ на этот вопрос будет зависеть от того, как закончится эта война. К тому времени, мы должны предотвратить спираль насилия, поддерживая украинцев так сильно, как это возможно. Это то, что сделали партнеры Украины на двусторонней Конференции по устойчивости и восстановлению Украины, которая состоялась 13 декабря в Париже.