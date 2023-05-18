Психоз и паника: почему Россия усилила обстрелы Киева и сколько еще продлится ракетный террор

Киев пережил серию беспрецедентных по своей мощи воздушных атак. Россияне совершили уже девятую массированную ночную атаку на столицу с начала мая. Благодаря отличной работе ПВО, все воздушные цели врага были сбиты.

Сайт ТСН.ua выяснял, почему и зачем обстреливают Киев, какова цель россиян и сколько еще будет продолжаться ракетный террор.

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Особенно громко минувшей ночью было на левом берегу столицы – работала ПВО. В Киеве не было прямых попаданий. На территории города падали исключительно обломки от сбитых ракет. Их падение зафиксировано в трех районах на левом берегу Киева – Дарницкий, Днепровский и Деснянский. Никто из людей не пострадал.

Эксперты говорят, что Киев – столица, поэтому всегда будет целью №1 для врага. Оккупантам хочется хоть что-то поразить в Киеве, уничтожить, особенно западное вооружение. Цель одна – использовать это в своей пропаганде. Россиянам хотят показать, что у них есть "мощное" и "непобедимое" оружие, но пока им это никак не удается.

Нервничают и ищут крайних

"Киев для россиян – это своеобразный ключ к успеху. Они с самого начала так определяли для себя. Чтобы захватить Украину им необходимо захватить или подавить Киев. Они считают, что это поможет им выполнить, если не все, то большую часть своих задач. и продолжаются ракетные обстрелы. Россияне уже понимают, что не могут преодолеть наше сопротивление, поэтому явно нервничают. И я бы назвал их удары паническими. Да, они целятся в военные объекты, но мало что доходит до цели, благодаря работе нашей ПВО. Поэтому это бесит врага. А поскольку они не преуспевают, то уже арестовали трех разработчиков аэробалистических ракет "Кинжал". То есть ищут крайних. Путин же для них очень величественный, вместе со своим окружением, поэтому выискивают виновных, как пятое колесо в телеге. То, что у них происходит такой психоз, нам, конечно, выгодно, но безусловно обстрелы вредят и киевлянам, и городу", — рассказывает Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, заместитель начальника Генерального штаба (2006-2010 гг).

Когда могут закончиться обстрелы Киева

Он добавляет, что для защиты неба над Украиной нужно больше средств противовоздушной обороны.

"Нам необходимо большее количество средств противовоздушной и противоракетной обороны, а также современная авиация, как для обороны, так и для будущих наступательных действий — поражение наземных целей и объектов врага. У оккупантов становится все меньше ракет, но они пока не заканчиваются. Россия — ресурсное и мощное государство.У них еще есть ракеты, поэтому обстрелы мирных городов будут происходить. Может измениться интенсивность ракетных ударов, но они будут происходить до конца войны. Думаю, в какой-то момент враг начнет накапливать боеприпасы для ударов по нашим наступательным силам, Ресурс у россиян, конечно, не безграничный, но он у них есть. Они производят 40-50 современных ракет в месяц, но имеют много не современных. Например, ракет типа С-300 у них еще 5-6 тысяч, но и они рано или поздно закончатся", — отмечает Игорь Романенко.

Напомним, что в ночь на 18 мая Россия нанесла очередной ракетный удар. Россияне выпустили по территории Украины 30 крылатых ракет. Украинская ПВО уничтожила 29 из них. В Одесской области в результате "прилета" погиб один человек, еще двое ранены.

Предыдущий массированный удар Россия нанесла ночью 16 мая. Украинские защитники тогда впервые сбили все 18 ракет, выпущенных россиянами.

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