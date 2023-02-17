Псковский оккупант вез из Украины битый монитор 1228 км, чтобы продать его за 244 грн 35 копеек (фото)

Сломанным устройством в России интересовались уже 49 раз, но пока его так никто и не купил.
На российской интернет-платформе бесплатных объявлений Avito.ru появилось объявление о продаже битого монитора, который, по утверждению автора, был вывезен из Украины в качестве трофея.
"Битый трофейный lg с украины", - пишетроссиянин с грамматическими ошибками.
Продавец отмечает, что хочет получить за монитор 500 российских рублей, что по сегодняшнему курсу составляет 244 грн. 35 коп.
На экране монитора можно увидеть 6 крупных царапин, а в учетных данных объявления сообщается, что этим товаром интересовались 49 раз. Однако спустя месяц с даты появления объявления монитор так никто и не купил.
Кроме этого, автор объявления отмечает, что товар можно забрать по адресу Псков, улица Госпитальная, 17. Согласно карте, по этому адресу находится многоэтажка, где в некоторых квартирах есть старые деревянные оконные рамы советского образца. При этом район, где расположен дом, называется Завеличье. По данным Google-сервисов, расстояние от Пскова до Украины – 1228 км.
Напомним, 8 февраля Генштаб ВСУ в своем вечернем своде сообщал о мародерстве оккупантов на временно неподконтрольной ВСУ части Херсонщины.
"В населенных пунктах Громовка, Чаплинка, Малая Кардашинка, Зеленое, Чулаковка и Нововолодимировка Херсонской области, россияне проводят ежедневные обыски, бесчинства и грабежи местных жителей. Захватчики воруют бытовую технику, телефоны и все ценные вещи", — заявили в Генштабе ВСУ.
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