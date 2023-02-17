Псковский оккупант вез из Украины битый монитор 1228 км, чтобы продать его за 244 грн 35 копеек (фото)

Сломанным устройством в России интересовались уже 49 раз, но пока его так никто и не купил.

На российской интернет-платформе бесплатных объявлений Avito.ru появилось объявление о продаже битого монитора, который, по утверждению автора, был вывезен из Украины в качестве трофея.

"Битый трофейный lg с украины", - пишетроссиянин с грамматическими ошибками.

Похищенный оккупантами монитор из Украины. Скриншот

Продавец отмечает, что хочет получить за монитор 500 российских рублей, что по сегодняшнему курсу составляет 244 грн. 35 коп.

Описание монитора. Скриншот

На экране монитора можно увидеть 6 крупных царапин, а в учетных данных объявления сообщается, что этим товаром интересовались 49 раз. Однако спустя месяц с даты появления объявления монитор так никто и не купил.

Кроме этого, автор объявления отмечает, что товар можно забрать по адресу Псков, улица Госпитальная, 17. Согласно карте, по этому адресу находится многоэтажка, где в некоторых квартирах есть старые деревянные оконные рамы советского образца. При этом район, где расположен дом, называется Завеличье. По данным Google-сервисов, расстояние от Пскова до Украины – 1228 км.

Напомним, 8 февраля Генштаб ВСУ в своем вечернем своде сообщал о мародерстве оккупантов на временно неподконтрольной ВСУ части Херсонщины.

"В населенных пунктах Громовка, Чаплинка, Малая Кардашинка, Зеленое, Чулаковка и Нововолодимировка Херсонской области, россияне проводят ежедневные обыски, бесчинства и грабежи местных жителей. Захватчики воруют бытовую технику, телефоны и все ценные вещи", — заявили в Генштабе ВСУ.

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