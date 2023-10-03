"Пташка" дала советы гражданским, что делать для военных и как их поддержать: "Не спрашивайте, как дела"

Медик-доброволец Екатерина Полищук "Пташка" дала советы гражданским, как можно поддержать военных, чтобы те понимали, что они не один на один во время войны.

Об этом она сказала в интервью корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

"Пташка" призывает гражданских помогать в волонтерских пунктах и в госпиталях.

"Мы за то, чтобы все жили, но чтобы они понимали, что война. Уйдите в ближайший волонтерский пункт — спроси, что нужно. Пойдите в госпиталь, а там работы уйма. Напиши знакомому военному, как ты его любишь. Не спрашивай, как у него дела, не пиши держись. Напиши — чувак, ты крутой, спасибо тебе", — говорит девушка.

Медик также добавила, что сейчас она собирает деньги на дроны для военных. Через три месяца ей удалось купить уже 46 беспилотников. Она отмечает, что это действительно спасает жизнь.

"Когда на собранные средства из гильз, которые я разрисовываю или когда благодаря дронам мы можем забирать позиции без боя и потерь — это лучше. Я понимаю, что такое стоять на коленях у тела своего мужа. Я все деньги отдам. Через три месяца мы уже купили 46 дронов — 9 ночных, 37 дневных.Есть реально люди, которые сбрасывают две гривны.И это не потому, что им жалко, я тоже была студенткой и у меня было на карте 60 грн, я сбрасывала на сбор 50 грн. является посредником, не волонтером", — отмечает Екатерина Полищук.

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Напомним, "Пташка" рассказала, как во время осады на "Азовстале" потеряла своего жениха. Она подчеркнула, что они планировали жениться, но этого так и не произошло.

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