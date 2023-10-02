"Пташка" ответила хейтерам: "Пишут, что я толстая, а никто не знает, как я не могла встать в карцере"

Украинская доброволец-медик Екатерина Полищук "Пташка" ответила хейтерам, которые ее критикуют из-за внешности или "не такого поведения в плену или после плена". Она подчеркнула, что эти "критики" ничего не знают о том, что она пережила и в реальной жизни боятся ей сказать это в глаза.

Об этом она сказала в интервью корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

"Пташка" призналась, что в социальных сетях ее критикуют за все — начиная от внешности и заканчивая "не таким поведением".

"Я во всем не такая, у меня все не так. Худшая защитница "Азовстали" и военнопленная. Меня там вообще не было. И вообще — я проект Зеленского, мне кажется, что он даже моей маме позвонил, чтобы меня зачали. Коч**о, когда люди "топят" за Порошенко или Зеленского, "топите" за Украину", — говорит "Птичка".

Освобожденная из плена девушка говорит, что ей такое досадно читать. Хотя он понимает, что это только чьи-то личные претензии.

"Во мне все не так — я толстая, у меня не такой цвет волос. Никто же не знает, сколько я весила, когда из карцера вышла. Никто же не знает, что мне девушки свой хлеб носили, потому что я ходить не могла. Вживую ни один человек не подошел, а я же езжу в метро, хожу в магазин. Говорите. Я думала даже собрание хейтеров организовать", — сказала она.

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Напомним, "Пташка" рассказала о пребывании на Азовстали.

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