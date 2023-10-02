"Пташка" рассказала о гибели любимого в Мариуполе и как она это пережила: "Катя тогда умерла"

Медик-доброволец Екатерина Полищук "Пташка" рассказала, как во время осады на "Азовстали" потеряла своего жениха. Она подчеркнула, что они планировали жениться, но этого так и не произошло.

Об этом она сказала в интервью корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

"Пташка" подчеркнула, что они с любимым были очень похожими людьми — с похожими ценностями и видением жизни.

"Его мама говорит, что я, как Ярослав, просто женщина. Он всегда шел до конца, вытаскивал своих. Так и погиб. Он брал меня всюду с собой, не пытался уберечь и засадить поглубже. Он говорил, что рядом с ним всегда все будет хорошо. Мы всегда были вместе в опасных местах. Мы действительно очень мало побыли вместе. Он в Мариуполе предложил мне жениться, я говорила — что все после войны", — говорит она.

Медик говорит, что в течение двух дней она потеряла в Мариуполе лучшего друга и любимого.

"Но когда у меня на руках умер мой лучший друг, я хотела на следующий день расписаться. Но я так и не успела ему об этом сказать. Он дважды приезжал ко мне в госпиталь, но я тогда поехала с еще живым Виталиком в единственную уцелевшую больницу. Он говорил, что заберет меня завтра... Но завтра он, к сожалению, погиб... Это были два дня, когда я умерла. Катя умерла в Мариуполе. Вернулась "Пташка", - говорит девушка.

"Пташка" рассказала, что своего любимого и друга она так и смогла похоронить.

"Их тела не вернули", – рассказала девушка.

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Напомним, "Пташка" рассказала о пребывании на Азовстали.

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