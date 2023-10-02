"Пташка" рассказала о пребывании на Азовстали: "Шло по воду 6 ребят, а возвращалось только 3"

"Пташка" говорит, что сейчас ей кажется, будто это все было нена самом деле.

Украинская медик-доброволец Екатерина Полищук или как ее больше знают — "Пташка" через год после возвращения из плена рассказала об "Азовстале" и как ей тогда удалось выжить.

Об этом она сказала в интервью корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

"Это не кажется, что это было на самом деле. Там все было уничтожено, а тот ангар, где я пела был один из более-менее безопасных, потому что когда засыпало бункер пришлось переходить в другой", — говорит "Пташка".

Военный медик говорит, что "Азовсталь" очень большое предприятие. Екатерина Полищук добавила, что у нее была возможность эвакуироваться из Мариуполя, однако отказалась.

"Я говорила, что если приду домой, то просто застрелюсь из-за того, что я не пошла до конца. Я знала, что возможно погибну, но пойду до конца. Жаль, что у нас люди страдают, что у нас соседи такие, но я рада, что родилась в такое время", — говорит медик.

Она также рассказала, что это до сих пор не может напиться воды, потому что на "Азовстале" ее было мало. Также она отмечает, что ити за водой было крайне опасно, потому что можно было не вернуться.

"За водой могло пойти 6 человек, а вернулось 3", — вспоминает девушка.

"Пташка" отмечает, что ее очень везет в жизни — она выжила в Мариуполе, вернулась из плена и вылечилась после ранения.

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Напомним, россияне в Мариуполе задержали троих школьников. Их обвиняют в экстремистских действиях.

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