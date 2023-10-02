"Пташка" рассказала, посещает ли она психолога после плена: "Мы возвращаемся с травмами"

Украинская медик-доброволец Екатерина Полищук "Пташка" рассказала, что сейчас общается с психологом, однако отмечает, что специалистов в Украине очень мало.

Об этом она сказала в интервью корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

"Пташка" говорит, что она изменила много психологов, потому что большинство неквалифицированных и не понимают, как работать с военнопленными.

"Психолога я нашла сама, потому что мало специалистов, которые могут работать с пленными. Я сменила четырех психологов, пока не нашла своего. Он со мной просто говорит, а не учит. Меня раздражает, когда говорят о "светлых и темных сторонах". Я им говорю — вы реально это говорите человеку, который видел, как головы отлетают от людей и ходила выбрасывать отрезанные ноги. Вы хотите, чтобы я здесь дышала", — говорит Екатерина.

"Пташка" отметила, что все военнопленные нуждаются в квалифицированной помощи.

"Мы когда возвращаемся из плена говорим, что все хорошо, что мы здоровы. Но мы все больны, мы возвращаемся с травмами, так что это такой жизненный опыт, которым невозможно перенести. Я так скажу решение остаться в Мариуполе было проще, чем то, что я нуждаюсь в помощи и специализировано. Признать то, что ты слаб, что можешь плакать. Ты — человек и имеешь право на слабость. Ибо там можно поехать головой. У нас постсовковое воспитание — терпи, молчи, не говори об этом. Но Бог создал людей с ртом и когда говорить о том, что тебе нужно – становится проще”, – говорит она.

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Напомним, Екатерина Полищук "Пташка" призвала украинцев не приставать к освобожденным из плена, в частности не задавать им "глупых вопросов".

Также "Пташка" рассказала о пребывании на Азовстали.

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