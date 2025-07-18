Птица бросилась на российский дрон: чем это закончилось и как чувствует себя пернатый

Боровитер / © ТСН

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Птицу-защитника, который атаковал вражеского дрона на передовой, спасли в Днепре. Боровитра со сломанным крылом туда доставили военные, ставшие свидетелями борьбы в небе. Птицу они назвали Шрайком — в честь украинского дрона.

Как чувствует себя птица-защитник, видела корреспондент ТСН Ольга Павловская.

Не отводит взгляд, следит за периметром и удивительно спокоен — раненый Шрайк выдерживает все процедуры.

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Худым, обессиленным и с переломанным после битвы крылом — его доставили в Днепр в конце июня. Его эвакуировали из Запорожского направления благодарные военные. Они собственными глазами видели, как пустельга бросился на вражеский дрон, который направлялся на них.

С тех пор птица-защитник стала героем мемов и получила прозвище Шрайк в честь украинского беспилотника. Он действительно имеет много общего с дронами, которые защищают свою территорию — говорит орнитолог.

«Почему пустельга? Потому что они зависают в воздухе. И балансируя на воздушном потоке, просто висят в одной точке и выглядят грызунов. А вторая особенность — у них есть видение в ультрафиолетовом спектре. И они в нем видят мочу грызунов. То есть если мышь бежит и оставляет следы, пустельга это видит и может ее атаковать», — говорит Вероника Конькова, орнитолог.

Операция длилась полтора часа. Косточки крыла складывали заново и фиксировали стальными спицами.

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«В основу кости вводится спица стальная и мы ее фиксируем с помощью вот такого материала, который за минутку фиксирует наши спицы, чтобы не было ротации в косточках. невозможно, невероятно поверить, что у нас такие необычные птицы. не только наши военные, но и наша фауна борется с врагами», — говорит Анастасия Кибец, ветеринарка по лечению птиц.

Уже возобновился аппетит и вернулись формы — Шрайк съедает одну крысу в день. Со стальными спицами в крыле будет еще две недели. Но стать снова свободным ему вряд ли удастся, потому что будет мешать жизненный опыт, — объясняют знатоки.

«Когда птица получает травму во взрослом возрасте, она уже не восстанавливает первоначальную геометрию крыла, и ей будет очень сложно восстановить маневренность — такую, какая у нее была. А это сделает ее не такой успешной в охоте. Соответственно — больше шансов погибнуть», — говорит Вероника Конькова, орнитолог.

Поэтому после выздоровления ему будут искать комфортный и просторный дом.

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На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ГЛЯДЬТЕ НА ЭТИ ОЧЕНЯТА! Птица атаковала ВОРОЖЬЕЙ ДРОН и стала ГЕРОЕМ ИНТЕРНЕТА!