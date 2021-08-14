Публичные казни и сплошные запреты: как "Талибан" в Афганистане угнетает женщин

Тысячи афганских женщин с ужасом ожидают прихода талибов.

Приход к власти террористической группировки "Талибан" в Афганистане, которая стремительно захватывает власть в регионах страны, вызывает ужас у местных жителей, особенно женщин. Многие женщины и девушки вынуждены бросать свои семьи и бежать с захваченных талибами населенных пунктов.

О политике полового апартеида, который проводят талибы, читайте в материале ТСН.ua.

Угнетение женщин

Талибы правили Афганистаном с 1996 по 2001 год. Приход к власти радикальных исламистов резко ограничил права женщин. Им было запрещено:

выходить из дома без сопровождения кого-то из родственников мужского пола,

носить любую другую одежду, кроме бурки или паранджи,

водить автомобиль и ездить в общественном транспорте вместе с мужчинами,

лечиться у медиков-мужчин,

любой вид работы по найму,

смеяться и громко разговаривать и еще много ограничений и запретов.

О разводе по инициативе женщины во время власти "Талибана" речь даже не шла.

"Женщина выходит из дома своего отца только в белой свадебном одежде, и она может вернуться только в белой плащанице", — говорит афганское пословица.

Ужасные истории наказаний и казней

Похоже, что талибы планируют восстановить старые порядки.

Согласно законам "Талибана", убийцы публично казнятся родственниками своих жертв. Прелюбодеев забивают камнями, а конечности воров ампутируют. Мелкие преступления наказываются публичным избиением.

За нарушение законов шариата талибы особенно жестоко наказывали женщин. Так, в 1996 году женщине отрезали большой палец за ношение лака на ногтях. В этом году 225 женщин высекли нагайками за нарушение дресс-кода.

Одна из самых известных историй жестокости талибов, которую когда-либо снимали на камеру, стала казнь женщины по имени Зармины, мамы семерых детей. Ее убили посреди футбольного стадиона в Кабуле в 1999 году на глазах у 30 тыс. человек. Женщину обвинили, что она якобы убила своего мужа в ответ на насилие и побои. Перед казнью Зармину жестоко пытали.

О других ужасные случаи известно и после 2001 года, ведь талибы сохраняли влияние во многих провинциях, и даже неофициально контролировали некоторые регионы Афганистана.

Так, в 2015 году 19-летнюю жительницу города Фирузкух талибы насмерть забили камнями. Рухшона полюбила молодого парня и убежала с ним из дома. Девушку обвинили в половых отношениях вне брака. Ее парня, 23-летнего Мухаммада Гула публично повесили.

В 2016 году, в отдаленном афганской деревне, жители которого были связаны с экстремистами, талибы обезглавили женщину, потому что она пошла в магазин сама, без сопровождения мужчины.

Афганские женщины в страхе

В интервью Dailymail 22-летняя афганская журналистка рассказала, как покинула родной город, который вот-вот должны были захватить талибы.

Она убежала под носом у боевиков, переодетая в паранджу, и уехала в соседнее село, где жили ее родственники. Однако и оттуда девушка была вынуждена бежать, ведь местные жители сообщили террористам о ее присутствии.

"Я когда-нибудь попаду домой? Увижу ли я снова своих родителей? Куда я пойду? Как я выживу", — сказала она.

В провинции Парван к северу от Кабула 35-летняя Санобар живет со своей сестрой. Их родители умерли вскоре после падения режима талибов, а единственный брат погиб в автомобильной аварии 10 лет назад. То есть она остались без мужчины-опекуна, который должен быть в каждого лица женского пола согласно законов шариата.

В интервью Тhe Guardian женщины рассказали, что очень боятся прихода радикальных исламистов. В случае возвращения талибов сестры будут лишены средств к существованию, ведь им снова будет запрещено ходить на работу, и даже, самостоятельно передвигаться по улице.

22-летняя Фатима, на семимесячном сроке беременности, живет, как и тысячи других беженцев, на улице Кабула. Женщина рассказывает, что все люди из ее деревни, примерно от 50 до 60 семей, бежали от талибов.

"Когда талибы наконец пришли в наше село, они хотели взять с собой молодую девушку, но она спрыгнула с крыши своего дома и покончила с собой", — говорит Фатима.

Так, недавно Сеть всколыхнула информация, что боевики начали брать в сексуальное рабство 12-летних девочек и незамужних девушек. Их террористы рассматривают как "военную добычу", которую нужно разделить между победителями. Хотя нет статистических данных о количестве разведенных, вдов и одиноких женщин, считается, что их — тысячи по всей стране, особенно в городских местах. Их судьба висит на волоске из-за наступления талибов.

"Теперь мы знаем, кто они (талибы — ред.), и их позиция в отношении образования, работающих женщин, прав человека и религиозных и этнических вопросов в Афганистане вполне понятна. Это добавляет всеобщего страха", — отмечает афганский социолог Али Амири в комментарии Тhe Guardian.

Существует опасение, что "Талибан" может полностью захватить власть в стране за считанные недели. Какая судьба постигнет этих и многих других женщин в таком случае — вполне понятно.

Отметим, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.

Тысячи афганских солдат бежали в Таджикистан, спасаясь от талибов, которые захватывают власть в Афганистане.

Ранее Россия заявила, что усиливает военную базу в Таджикистане на фоне эскалации в Афганистане.

Боевики "Талибана" уже заявили, что взяли под свой контроль 192 округа и столицы нескольких провинций и продолжают наступление.

192 округа и столицы нескольких провинций и продолжают наступление. Между тем США вывели из Афганистана 95% своих войск.

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