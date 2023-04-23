Пулеметчик самостоятельно держал оборону, спас десятки побратимов и сорвал наступление россиян, но героем себя не считает

Тяжелораненый, с разбитой рукой, несколько часов он прикрывал своих побратимов. Сохранил не только жизнь двух десятков военных, но и удержал полтора километра украинской земли. Пулеметчик 72-й отдельной механизированной бригады Иван Гребенюк говорит, никакого героизма, на фронте это обычная работа. Сейчас он приходит в себя после ранения дома, говорится в ТСН.

Взять огонь на себя и таким образом отвлечь вражескую технику, которая топталась по засаде нашей пехоты — такой приказ командира в тот день получил пулеметчик 72-й отдельной механизированной бригады Иван Гребенюк и несколько его побратимов. Это сражение снял наш разведывательный беспилотник. На видео видно, как десяток россиян бегут к позиции, где закрепились наши. "Это была перестрелка в пределах 5-7 м. Он настолько тактически это делал, настолько близко подпустили врага... Они не только взяли огонь на себя, уничтожили более половины группы", — рассказывает командир Назарий Кишак.

Это было под Угледаром, бои за каждый метр украинской земли. оккупанты, говорит Иван, сначала пытаются задавить наших защитников количеством необученных призывников. “Они наступают, просто по трупам, по своим трупам, переступают своих людей, своих трупов и просто лезут. Или они под влиянием наркотических действий или алкоголизмом. Если они не могут захватить какой-нибудь дом, продвинуться на метр-2-3, они гасят из большой артиллерии. То есть пытаются дом уничтожить до основания”, — рассказывает Иван.

Беспилотник зафиксировал только общую картину этого боя. Пулеметчик Иван Гребенюк вне кадра, в этот момент сам тяжело раненный, с размозженной рукой, отстреливается, чтобы собратья успели сменить дислокацию.

46-летнему Ивану на фронте дали позывной "Поляк" — полжизни у него прошло на заработках за границей. Полномасштабная война застала дома. Без малейших колебаний он записался в терроборону, но на фронт попал аж в январе, получив повестку. Военную науку, говорит его командир, хватал на лету.

Уже в госпитале Иван узнал, что в том бою спас жизнь 20 своим побратимам. Более того, помешал оккупантам получить стратегическое преимущество. “Тогда у них была бы высота, а высота дает преимущества — не только пехоте, но и артиллерии. Мы реально потеряли бы 1,5 км территории и наши ребята могли бы попасть в очень большую беду”, — добавляет командир.

Сейчас Иван дома, приходит в себя после ранения. Уже перенес несколько операций и предстоит еще. Мужчина надеется, рука полностью восстановится и он вернется в строй. “Если ты будешь здесь сидеть, ничего не изменит. Если мы не удержим там фронт, они сюда придут и будут делать, что хотеть”, — убежден мужчина.

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