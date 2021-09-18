Пулеметные очереди среди белого дня боевики обстреливают украинских бойцов вблизи Донецкого аэропорта

На такие провокации бойцы стараются не реагировать.

Пулеметные очереди среди белого дня возле Донецкого аэропорта оккупанты еще и из минометов стреляют в сторону наших защитников. Однако самая большая опасность — в траве, там где-то за несколько сотен метров выжидают вражеские снайперы, — говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Вчера утром сюда — на позиции под Донецким аэропортом — от российских наемников прилетело сразу шесть мин. Одна из них — не разорвалась. Все бойцы цели.

Тяжелым калибром, рассказывают ребята, враг бьет раз в несколько дней, а вот пулеметные и автоматные очереди здесь слышать каждый день.

На такие провокации бойцы стараются не реагировать. Но, говорят, иногда терпение лопается.

А еще донимают вражеские снайперы. От их пуль бойцов спасает до сих пор высокая трава. Но это ненадолго.

На здешних позициях днях ранило бойца. Со стороны террористов прилетел гранатометный выстрел.

Раненый за несколько недель должен из госпиталя вернуться на передовую. Ребята, чтобы избежать ранений, следят за поведением четвероногих помощников. Например, Джесси, перед каждым обстрелом врага начинает громко выть, и бойцы знают — время до укрытия.

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