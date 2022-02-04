Пули над головами и ударные дроны в небе: в Приморском участке враг устраивает непрерывные провокации

Один из военнослужащих, чтобы подбадривать сослуживцев, каждый вечер исполняет "Красную руту".

У побережья Азова чуть ли не каждый вечер пролетают шары над головами, слышны взрывы гранат в полях и видны вражеские ударные дроны в небе. Оккупанты постоянно устраивают провокации, чтобы вытащить украинских военных на своего замаскированного снайпера.

О ситуации с Приморским участком говорится в сюжете ТСН.19:30.

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Несколько очередей из вражеского пулемета просвистели над украинскими позициями. Пули пролетели над головами, срезая сухие ветки. Кафиры совсем близко и постоянно пытаются вести воздушную разведку. Хвостовики неразорванных боеприпасов торчат в сухой траве.

Одному из украинских военных 19 лет, его зовут Денис – он самый молодой здесь. Рассказывает, что пошел служить, как только исполнилось 18 лет. Другой военный рассказывает, что почти каждый день с неба на голову бойцов падают самодельные бомбы. К воздушной разведке добавились еще выходы диверсионных групп. За последний месяц насчитали три попытки. Еще один украинский боец Зиновий на фронте с 2015 года. На провокации врага, чтобы не ругаться, поет под аккомпанемент автомата. Мужчина каждый вечер исполняет "Красную руту".

Новости с фронта: оккупанты постоянно устраивают огневые провокации

Если настойчиво провоцируют, говорят бойцы, значит, где-то залег снайпер. Все воины уже опытны – лишних движений здесь не делают. Поэтому достаточно спокойно реагируют на обстрелы – надо стреляют, не надо – наблюдают.

Напомним, ранее сообщалось, как боевое подразделение может защитить себя от беспилотников со взрывчаткой с помощью хвороста и веток из лесопосадки.

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