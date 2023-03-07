Пульсоксиметр на пальце Кадырова: российская аналитик рассказала, что с его здоровьем и кто возглавит Чечню

Сейчас СМИ подхватили новость о том, что у скандального лидера Чечни Рамзана Кадырова серьезные проблемы со здоровьем. Путин встретился с его 17-летним сыном.

Можем ли мы связывать между собой все эти факты и кому выгодно отстранить Кадырова-старшего, в эксклюзивном интервью ТСН.ua российский политический аналитик Ольга Курносова.

"Недавно по Сети распространились фотографии, на которых на пальце Кадырова пульсоксиметр — прибор, который на постоянной основе используют только в реанимации, чтобы иметь информацию о кислороде в крови пациента и его пульсе постоянно. То есть это нужно людям, которые находятся в критическом состоянии. Это говорит нам о том, что состояние здоровья Кадырова не просто плохое, а довольно серьезно плохое. Встреча Путина с его сыном так воспринимается обществом из-за того, что мы помним как сам Рамзан Кадыров пришел к власти. Путин договаривался о прекращении войны в Чечне с его отцом Ахматом Кадыровым. Когда его взорвали на стадионе противники, Рамзан Кадыров приехал в Кремль в спортивном костюме и встретился с Путиным. Собственно тогда они и договорились о том, что Чечней будет руководить именно Рамзан. Помня об этом, встерча с Кадыровым-младшим в обществе воспринимают как "смотрины" наследника власти в Чечне", — объяснила Курносова.

Напомним, немецкое издание Bild сообщало, что у главы Чечни Рамзана Кадырова серьезные проблемы со здоровьем. За последние несколько месяцев он сильно поправился, выглядит очень отечно, а на видео он часто не может открыть глаза. Издание предполагает, что у Кадырова серьезные проблемы с почками.