Пуля снайпера убила офицера через бойницу в окопе: он был сиротой и мечтал изменить страну

Пуля снайпера убила офицера через бойницу в окопе: он был сиротой и мечтал изменить страну

В нескольких километрах от места гибели Юрия под украинские песни могут танцевать веселые дети с флажками в руках.

Накануне праздников, на передовой снайпер застрелил молодого офицера. Его звали Юрий Михайлов и он мечтал завершить войну.

Об этом говорится в ТСН.19.30.

Дорога на окраине Марьинки к боевым позициям, которой обычно можно добраться к военным, сейчас закрыта. Военные говорят, слишком опасно, просто днем работает, то есть убивает, враждебный снайпер.

Несмотря на глубокие окопы и высокую зеленую траву на позиции военных накануне убили офицера. На позиции еще лужа крови, окопы избиты пулями. Бойница, в которую умудрился попасть вражеский стрелок, увешана маскировочной сеткой, но бойцы сидят как можно ниже. Сегодня снайпер снова стрелял.

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«Используют тепловизоры, которые работают и днем, и ночью не мешает им ни свет, ничего», — говорят военные.

Бойцы вспоминают, что погибший мечтал изменить страну и закончить эту войну. «С детства хотел, и как он был сиротой, то он мечтал военным стать и говорил своим друзьям, которые с ним учились, что он станет офицером, изменит эту страну и хочет закончить эту войну», — рассказывает собрат.

Олег с Юрием с одного выпуска — месяц назад праздновали выпускной в военной академии — 21-летний Юра в тот день был полон надежд. «Он был счастлив и очень хотел пойти служить», — вспоминают собратья.

Чтобы рассказать о Юрия еще один молодой офицер, Олег отходит от позиции в безопасное место. «Юра был очень добрым, открытым и честным человеком, все, кто хотя бы немного его знали, в один голос сказали бы, что это человек, который дарит нам улыбку», — рассказывает военный.

«Он любил рыбалку, очень любил, в отпуске на рыбалку ходил очень часто, спортом занимался, в футбол играл, любил путешествовать, не мог на месте просидеть. Он любил по горам ездить. Даже здесь он не мог сидеть на одном месте и всегда ходил по позициях, всегда к ребятам своим», — рассказывают друзья.

На позиции Юры остались два флага — сине-желтый и боевой красно-черный. Город Марьинка сегодня тоже все в знаменах. В нескольких километрах от места гибели Юрия под украинские песни танцуют веселые дети с флажками в руках.

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