Пуля в висок Путина: Украину берут в НАТО — астролог назвал точный месяц

НАТО расширила свои границы на 1300 километров: Финляндию можно поздравить со вступлением в Североатлантический союз. А вот Путину это явно не нравится. Песков сыплет угрозами — якобы они будут отвечать НАТО и Америке. Чем ответит Кремль? Когда вступит Украина? Об этом в интервью ТСН.ua рассказал астролог Влад Росс.

"Они будут сейчас бомбить Воронеж, выискивать летчиков, залетевших в Брянскую область. Хотя очень странно, чтобы в Вооруженных силах Украины находился летчик в очках, ведь они не допускаются. Что такое приближение НАТО в образе Финляндии к Российской Федерации? Это пуля в висок Путина. Вместо того, чтобы развенчивать ситуацию с ядерным оружием, Путин только поднимает ставки. На саммите НАТО в Литве объявят, что Украина точно вступит в Альянс и даже начнут думать о сроках. Поворотная точка — июль. Нам скажут, что Украина уже в НАТО, мы завершаем войну, потому что Украина побеждает", – прогнозирует астролог.

К этому времени, по словам Росса, мы вернем Запорожскую и Херсонскую область и начнем возвращать Крым.

"А это (Крым — ред.) — самое слабое место Путина. После возвращения Украиной Крыма его власть будет уничтожена. Его либидо — Крымский мост. В июле точно объявят о вступлении Украины в НАТО", — резюмировал астролог.

Напомним, таролог Елена Бюн заявила, что уже через полгода Украина сможет вернуть свои территории.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Читайте также: