Пулю из головы достали через нос: история удивительного спасения воина ВСУ из-под Бахмута

В Днепре медики достали пулю из головы раненого воина через нос. Защитника ранили на Бахмутском направлении, вражеская пуля прошила воину голову и остановилась у сонной артерии. В любой момент могло произойти мощное кровотечение или сильный отек, а потому медики отважились достать ее эндоскопически.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Ольги Павловской.

45-летний Максим был на грани жизни и смерти. Воин говорит, что он до сих пор этого не осознает. Пробившее голову смертоносное железо врачи достали через нос.

Максим и врач

На операционном столе Максим пробыл меньше часа. Это только кажется легким делом - признают врачи. На такую операцию можно решиться разве с огромным опытом и современной аппаратурой.

Максима доставили в Днепр с огнестрельным ранением с Бахмутского направления несколько дней назад. Как его вывозили из-под поля боя, он не помнит.

"Был стрелковый бой и работала артиллерия. Я потерял сознание и проснулся на этапах эвакуации. Ощущений не было: только нос и лицо болели", - говорит Максим.

Компьютерная диагностика показала: пуля пробила лицо, прошла вглубь головы и остановилась вплотную к сосудам.

Диагностика раненого бойца

"Она же прошла сквозь кости лицевого скелета и застряла под самым мозгом. И особенность была в том, что осколок дошел до внутренней стенки сонной артерии правой", - говорит врач.

Любое неосторожное движение могло вызвать сильное кровотечение и необратимые последствия, говорят медики.

Осколок шара

"Раньше это была бы операция, которая бы проходила с тяжелыми разрезами и повреждениями. И минимум после нее выздоровление было бы не менее месяца, а мы видим, что Максим полностью сегодня готов", - говорит медик.

Врач говорит, что пациент быстро выздоравливает. О тяжелом ранении головы через несколько дней после боя напоминает разве синяк на носу, - говорит Максим.

Электромеханик из Одессы, который полгода в армии, после спасения сразу позвонил сыну. Максим благодарит врачей, что благодаря их усилиям, родные увидят его живым.

Защитник Украины Максим

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Напомним, во Львове хирурги пришили девушке ногу задом наперед.

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