Пункт прививки и недопуск на работу: Радуцкий рассказал, как в Раде будут бороться с антивакцинаторамы

Нардепы не признаются, или вакцинированы, ссылаясь на врачебную тайну.
В Верховной Раде от следующей неделе будет работать постоянный пункт прививки, а также в парламент будут пускать только тех, кто имеет Covid-сертификат о вакцинации.
Об этом сказал 21 октября в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1 + 1" председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.
"Не имеет значения хто: депутат, помощник депутата, руководитель Верховной Рады. Если у него нет сертификата о прививках, он не будет допущен в зал Верховной Рады", — сказал Радуцьций.
Он отметил, что пока депутаты не приняли постановление, согласно которому будет действовать это правило.
По информации Радуцкого, примерно 60-65% депутатов вакцинировались от коронавируса. Однако точное количество не называет, потому что нардепы не признаются, или вакцинированы, ссылаясь на врачебную тайну.
"К сожалению, (сколько непривитых депутатов — ред.) мы не смогли подсчитать точное количество, потому что кто-то ссылается на врачебную тайну. Аппарат Верховной Рады вообще не ответил на этот вопрос. Но на сегодняшний день, по нашим приблизительным подсчетам, это около 60 65%. если брать всю страну в целом — это неплохой процент. Но должно быть 100% привитых, если нет противопоказаний, или человек только не переболел "ковид", — отметил чиновник.
Кроме того, уже со следующего пленарной неделе в Верховной Раде будет работать постоянный пункт вакцинации для депутатов, помощников, работников аппарата, госохраны, журналистов. Все, кто имеет право зайти в зал Верховной Рады, смогут провакцинироваться непосредственно в учреждении.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.