Пункт прививки и недопуск на работу: Радуцкий рассказал, как в Раде будут бороться с антивакцинаторамы

Пункт прививки и недопуск на работу: Радуцкий рассказал, как в Раде будут бороться с антивакцинаторамы

Нардепы не признаются, или вакцинированы, ссылаясь на врачебную тайну.

В Верховной Раде от следующей неделе будет работать постоянный пункт прививки, а также в парламент будут пускать только тех, кто имеет Covid-сертификат о вакцинации.

Об этом сказал 21 октября в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1 + 1" председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

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"Не имеет значения хто: депутат, помощник депутата, руководитель Верховной Рады. Если у него нет сертификата о прививках, он не будет допущен в зал Верховной Рады", — сказал Радуцьций.

Он отметил, что пока депутаты не приняли постановление, согласно которому будет действовать это правило.

По информации Радуцкого, примерно 60-65% депутатов вакцинировались от коронавируса. Однако точное количество не называет, потому что нардепы не признаются, или вакцинированы, ссылаясь на врачебную тайну.

Михаил Радуцкий озвучил примерный процент вакцинированных нардепов

"К сожалению, (сколько непривитых депутатов — ред.) мы не смогли подсчитать точное количество, потому что кто-то ссылается на врачебную тайну. Аппарат Верховной Рады вообще не ответил на этот вопрос. Но на сегодняшний день, по нашим приблизительным подсчетам, это около 60 65%. если брать всю страну в целом — это неплохой процент. Но должно быть 100% привитых, если нет противопоказаний, или человек только не переболел "ковид", — отметил чиновник.

Кроме того, уже со следующего пленарной неделе в Верховной Раде будет работать постоянный пункт вакцинации для депутатов, помощников, работников аппарата, госохраны, журналистов. Все, кто имеет право зайти в зал Верховной Рады, смогут провакцинироваться непосредственно в учреждении.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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