"Пункти Незламності" в Киевской области: ТСН.ua проверил их работу в Буче (фото)

В "Пунктах Незламності" можно зарядить телефоны, павербанки, выпить горячий чай и поработать с ноутбуком.

По данным местных властей в Киевской области открылись уже более 250 "Пунктів Незламності", где можно согреться, подключиться к интернету, поработать и выпить горячего чая во время длительных отключений света. Однако за небольшое время их работы у украинцев появилось много нареканий: где-то нет тепла или электроэнергии, а некоторые пункты, говорят, вообще не работают.

ТСН.ua проверил работу круглосуточных "Пунктів Незламності" в городе Буча под Киевом. Мы узнали, есть ли там свет, связь, интернет, можно ли согреться, выпить чаю и сходить в туалет.

По состоянию на конец октября для города с населением более 40 тысяч человек открыто только семь пунктов. Из них три доступны круглосуточно, остальные – с 8:00 до 17:00.

Палатка на центральной площади

Киевская площадь

Центральный "Пункт Незламності" в Буче — это палатка, где может сесть до 30 человек. В пункте тепло, есть горячий чай, печенье, интернет и связь, работает большой телевизор. На месте дежурят полицейские и сотрудники ГСЧС.

"Пункт Несокрушимости" в центре Бучи / Фото: ТСН.ua

"Пункт Несокрушимости" в центре Бучи / Фото: ТСН.ua

Этот "Пункт Незламності" пользуется наибольшим спросом. Большинство посетителей – родители с детьми. Около четырех часов вечера в понедельник там были заняты почти все места. Люди грелись, пили чай, заряжали телефоны и пользовались интернетом.

Возле пункта установлено два биотуалета. Однако там холодно, а вечером еще и темно. Дежурные в палатке советуют посетителям ходить в ближайшее кафе, когда оно открыто, или в ближайший "Пункт Незламності" в горсовете.

Биотуалет возле "Пункта Несокрушимости" / Фото: ТСН.ua

Биотуалет возле "Пункта Несокрушимости"

"Пункт Несокрушимости" в Буче / Фото: ТСН.ua

"Пункт Несокрушимости" в Буче / Фото: ТСН.ua

Пункт в городском совете

Ул. Энергетиков, 12

"Пункт Незламності" в городском совете расположен на первом этаже, возле входа. Здесь также много посетителей. Большинство приходят с ноутбуками, чтобы работать. В пункте тепло, хорошо работает интернет и мобильная связь.

Однако розеток на всех не хватает. На рецепции людям советуют брать с собой удлинители или тройники, чтобы можно было заряжать свои устройства.

"Пункт Несокрушимости" в Бучанском городском совете / Фото: ТСН.ua

"Пункт Несокрушимости" в Бучанском городском совете / Фото: ТСН.ua

В "Пункті Незламності" можно выпить воды или горячего чая, есть удобный туалет. Пункт работает круглосуточно, то есть поработать или погреться можно даже ночью, однако впускают и выпускают из горсовета с учетом комендантского часа – с 5:00 до 23:00.

"Пункт Несокрушимости" в Бучанском городском совете / Фото: ТСН.ua

"Пункт Несокрушимости" в Бучанском городском совете / Фото: ТСН.ua

Бучанский городской совет / Фото: ТСН.ua

Пункт в пожарной части

Ул. Пушкинская, 59-А

"Пункт Незламності" в пожарной части №35 пользуется наименьшим спросом, хотя расположен также в центральной части города. Около 19:00 понедельника, когда большинство домов в городе было без света, здесь не было ни одного посетителя. По словам спасателей, люди почти не ходят.

Вероятно, горожане просто не видят этот пункт. Если возле палатки и горсовета есть несколько больших вывесок "Пункт Незламності" и хоть немного освещения, то узнать про пункт в пожарной части можно только по списку адресов. Здание и улица темные, а единственное, что говорит о пункте в части – это небольшой лист бумаги на дверях, где до нашего прихода не был включен свет.

"Пункт Несокрушимости" в пожарной части / Фото: ТСН.ua

В этом "Пункті Незламності" сесть может только шесть человек. В комнате тепло, есть вода и горячий чай с печеньем. В пункте работает интернет, но плохая мобильная связь. В помещении есть удобный туалет.

"Пункт Несокрушимости" в пожарной части / Фото: ТСН.ua

Другие "Пункти Незламності"

В Буче должны работать еще четыре "Пункти Незламності" с 8:00 до 17:00. Однако горожане на странице городского совета в Facebook жалуются, что они закрыты.

"На Яблонской, 13 нет пункта незламності! Более того, там ни тепла нет, ни света",

"Еще люди спрашивают, будут ли пункты незламності в районе Яблоньки? На сайте заявлено, что около 3-й школы — а когда будет?",

"Так у вас заявлено, что по адресу Вокзальная, 46 уже действует пункт незламності, но там стоит пустая палатка",

"Пожалуйста, организуйте аналогичный хаб, со светом и фри вайфаем на другой "нецентральной" части города. Не у всех пока есть возможность посещать платные коворкинги, или ходить через весь город в горсовет. Спасибо, если прислушаетесь к нашим просьбам" , — пишут в комментариях к списку адресов.

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Пункты обогрева возле жилых домов

Во дворах жилых домов города собирают палатки, которые будут служить пунктами обогрева. В Бучанском городском совете сообщили, что они будут укомплектованы буржуйками, зарядными устройствами, удлинителями и дровами.

ОСМД и ЖСК уже установили палатки по адресам: б-р Богдана Хмельницкого, 2, ул. Полевая, 22, ул. Тарасовская, 10, ЖК "Новатор", ЖК "Новый-14", ЖК "Буча Квартал", ЖК "Буча Бульвар" и ЖК "Буча Центральный". Однако пока они не работают.

Пункт обогрева / Фото: КП "Бучасервис"

Пункт обогрева / Фото: КП "Бучасервис"

Пункт обогрева / Фото: КП "Бучасервис"

Когда "Пунктів Незламності" станет больше

Стоит отметить, что все "Пункты Незламності", которые сейчас работают в Буче, расположены в центре, недалеко друг от друга. Ходить до них многим жителям города далеко. Кроме того, они не рассчитаны на большое количество людей. Однако везде тепло, можно зарядить электронные устройства, есть связь и работает интернет.

Во время воздушной тревоги оставаться в пунктах нельзя. Всех посетителей просят перейти к ближайшему укрытию.

В Бучанском городском совете говорят, что в случае ухудшения погодных условий "Пунктів Незламності" станет больше. На данный момент продолжаются работы по оценке потребностей, сборке деревянных палаток во дворах и их обустройству.

Буча / Фото: ТСН.ua

Некоторые "пункты несокрушимости" уже переполнены: как там все устроено и как найти

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