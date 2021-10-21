Пункты прививки далеко или о них не знают — эпидемиолог о вакцинации пенсионеров в селах

Пункты прививки далеко или о них не знают — эпидемиолог о вакцинации пенсионеров в селах

Екатерина Сояк говорит, что людям в сельской местности надо облегчить доступ к вакцине.

Вакцинироваться от коронавируса необходимо, прежде всего, пожилым людям и тем, кто имеет сопутствующие заболевания, ведь они являются группой риска. Впрочем, в сельской местности пенсионерам сложнее сделать прививку с логистических причин, поэтому они не идут на процедуру.

Об этом в эксклюзивном комментарии ТСН.ua рассказала эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк.

По ее словам, в группы населения старшего возраста, после 65 лет, а также тех, кто имеет сопутствующие заболевания, есть большой риск тяжелого течения коронавируса, в случае заражения. И именно этой категории людей вакцинация показана в первую очередь.

Впрочем, пока некоторые украинцы старшего возраста не делают прививку. Эпидемиолог выразила мнение, что это связано с доступом к медицине, в частности, доступом к вакцинации.

"Если это особенно те, кто проживает в сельской местности, то, в принципе, знаю, что пункты вакцинации или далеко, или люди просто их не знают. В городах ведется еще хоть какая-то разъяснительная компания, а в сельской местности, мне кажется, это большая проблема", — сказала она.

Специалист подчеркнула, что необходимо предоставлять людям в сельской местности большую возможность вакцинироваться.

"Или делать это дома, или в каких-то магазинах, и в тех местах, где они находятся", — подытожила она.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Ранее в НСЗУ объяснили, можно ли вакцинироваться против COVID-19 аллергикам. Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал украинских педагогов объяснять ученикам и студентам важность вакцинации от коронавируса, ведь они должны быть ориентированы, как и европейцы, которые показывают высокие показатели по иммунизации. Также глава Минздрава в очередной раз подчеркнул важность вакцинации пожилых людей.

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