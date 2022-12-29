Пушкари на Донбассе "перемалывают" варгнеровцев вплотную к украинским позициям: на них объявили охоту

Стволы пушкарей спасают жизнь нашим защитникам и срывают наступления оккупантов на Донбассе, на них держится пехота. Поэтому за пушкарями охотятся, ведь они останавливают и вражескую пехоту и вражескую технику, сводят на нет планы оккупантов продвинуться в том или ином направлении, говорится в ТСН.

Среди грязи по колено, сырости и мглы пушкари иногда согреваются чаем, чаще греются ношением снарядов и наведением на цель. “За ними охотится враждебная артиллерия, дроны и авиация. Мы повсюду попадаем по ним, чтобы это не было, мы постоянно держим их на огне”, — рассказывает боец “Малый”.

Артиллеристы спасают нашу пехоту, которая сейчас удерживает шансы на Донбассе. Лавины наступающих оккупантов редеют после каждого прилета, потому что тяжелые 152 миллиметровые снаряды попадают в цель. "Бывает такой день, что они постоянно лезут и лезут, и мы постоянно отрабатываем", — добавляет "Малый".

Наши пушкари ювелиры своего дела, часто приходится останавливать врага в десятках метров от наших укреплений. На видео с дрона работы артиллеристов – трупы вагнеровцев вокруг наших позиций. Поэтому на ошибку не имеют права, потому что в десяти метрах наши ребята.

“Дадут цель бывает по пехоте, но большинство по технике. Технику больше бьем, чем пехоту”, — отмечает "Артист".

Они освобождали Херсон и жгли российских десантников, а ныне на Донбассе "перемалывают" вагнеровцев и российских кадровиков. Бывшие студенты, как Дмитрий, или строители, как Андрей, уничтожают так называемую "вторую армию мира". Еще бы снарядов побольше, говорят ребята, так и разговор был бы короче, а движение нашей пехоты было бы быстрее. “Пульки, чтобы снаряды привозили – это самое сложное. Если не будет пульок, мы не сможем воевать”, – говорят ребята.

Но пока воевать есть чем и снаряды с надписями "За Винницу", "За Мелитополь" и "За Бердянск" один за другим попадают в цель. Аэроразведка подтвердила успешную работу пушкарей.

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