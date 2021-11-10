"Пускай берут по 2-3 к себе домой": Данилов жестко ответил Германии на идею принять мигрантов в Украине

"Пускай берут по 2-3 к себе домой": Данилов жестко ответил Германии на идею принять мигрантов в Украине

В Бундестаге предложили привлечь Украину к решению проблемы с мигрантами, штурмующими границы.

Секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал слова эксперта немецкого Бундестага Нильса Шмида, который предложил привлечь Украину к решению проблемы мигрантов, находящихся на границе Беларуси с Польшей и Литвой.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.

"На заседании СНБО этот вопрос мы рассматривали – это заявление господина Шмида. У нас есть предложение социал-демократам Германии – взять мигрантов к себе домой, по два, по три, по пять, к себе. Если мало места, в Бундестаге, в их там есть кабинеты, пусть берут их к себе, и пусть они там себе. С какого испуга мы должны брать их к себе, если немцы должны о них заботиться? Очень странно, когда немцы начинают рассказывать, что нам делать по этому поводу делать", – заявил Данилов.

Напомним, в МВД рассказали, как Украина готовится к возможному штурму границы с Беларусью.

Также первый заместитель главы МВД Евгений Енин заявил, что уже сейчас наблюдается увеличение потоков мигрантов в приграничные регионы Украины. Так, на участке белорусско-украинской границы недавно задержали двух незаконных мигрантов из Кубы.

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