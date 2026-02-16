"Пусть дети не достанутся никому": шокирующие подробности тройного убийства на Львовщине

Предварительным мотивом убийства правоохранители называют вероятную ревность / © ТСН

Стали известны новые подробности трагической стрельбы во Львовской области, во время которой погибли три человека — двое детей-подростков и их отец. Напомним, по официальной версии правоохранителей, мужчина убил сына и дочь выстрелами из охотничьего ружья, а затем, по данным полицейских, покончил жизнь самоубийством.

Как сообщила в комментарии для ТСН.ua спикер Львовской областной прокуратуры Ольвия Герляк, погибшие подростки — родные дети этого мужчины. По ее словам, мотивы убийства выясняет следствие, изучается содержание изъятых мобильных телефонов, переписка.

Также как рассказали в комментарии для ТСН.ua информированные источники в правоохранительных органах, тройное убийство произошло в семье, которую в селе многие считали благополучной, в которой дети хорошо учились в школе и имели неплохое поведение.

Во время трагедии в доме находилась бабушка детей, которая услышала выстрелы.

«По нашей предварительной информации, мотивом убийства могла стать ревность. Было ли для нее основание — это выяснится. Но по состоянию на данный момент известно о следующем: мужчина, подозреваемый в убийстве собственных детей, а после выстрелов — в нанесении смертельного ранения, конфликтовал со своей женой, которая находилась в Польше. Наличие конфликта будет подтверждено или опровергнуто в ходе следствия, но предварительно об этом есть информация. Мужчина считал, что у жены есть другой за границей. Кроме того, она, мать этих детей, якобы намеревалась забрать их за границу. Все это, повторюсь, по предварительной информации, могло стать мотивом убийства. Крайне шокирующим мотивом. Возможно, считал, что пусть его дети никому не достанутся», — сообщили нам источники в правоохранительных органах.

В свою очередь староста села Станиславчик Владимир Ясинский в комментарии для ТСН.ua сообщил, что мать детей уже приехала в Украину и занимается организацией похорон.

«Ко мне, как к старосте, не поступало никаких обращений ни от этой семьи, ни от их соседей. Ни устных, ни письменных. Семья была благополучной, этот мужчина работал на мебельном производстве. Дети были ухожены, пользовались авторитетом среди учащихся. Мальчику было 13 лет, девочке — 15», — рассказал он нам.

Местные власти говорят, что жители села выдвинули несколько версий трагедии, но официально орган самоуправления это не комментирует.

В соцсетях одна из родственниц этой семьи написала, что детей звали Степан и Диана.

«Вы росли на моих глазах, всегда непоседливые, энергичные и веселые. Мамина помощь и опора, замечательные верные друзья и светлые люди. Всегда были желанными и частыми гостями в моем доме. Степа каждый раз меня засевал, даже по телефону, когда я в другой стране. Невыразимая грусть и боль из-за вашей потери. Мягких облаков. Вечная память», — рассказала она в соцсети.

Под этим сообщением мать детей написала: «Мои маленькие птенчики».

Как оказалось, за день до расстрела детей их отец опубликовал двузначный комментарий на странице своей жены. Под фото, на котором изображено, как женская и мужская руки держат по баночке популярного в Польше молочного коктейля, отец детей написал: «Подготовка к бурной ночи, потому что по трезвому никак». Кроме того, именно это фото было опубликовано женщиной пять месяцев назад, а прокомментировано ее мужем только накануне расстрела.

Официально львовские правоохранители не опровергают, но и не подтверждают, что причиной трагедии стала ревность.

Напомним, ранее сообщалось о том, что полиция допрашивает вернувшуюся в Украину жену погибшего.