"Пусть убивают, я уже ничего не боюсь": как жители Волчанска выживают под постоянными ударами РФ

Пограничный город Волчанск Харьковской области ежедневно страдает от ударов с артиллерии и минометов.

Пограничный город Волчанск Харьковской области ежедневно страдает от ударов России из артиллерии и минометов. Оккупанты бьют по жилым домам и по гражданским объектам. Более четырех тысяч человек уже почти год живут в постоянной опасности. Ухаживают за скотом, сажают огороды и наотрез отказываются бросать дома.

О последствиях вражеских атак и о жизни местных в Волчанске рассказала корреспондентка ТСН Виктория Стрельцова.

От Волчанска до границы с Россией – менее четырех километров. Здесь не было ни дня без обстрелов. Треть жилых домов превратилась в руины. Людей на улицах почти нет. Местные прячутся по домам, потому что прилететь может в любой момент.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео " Пусть убивают! Уже я ничего не боюсь!": жители Волчанская – о ВЫЖИВАНИИ под огнем "

Валентина Каплий вспоминает последнюю атаку на ее улицу. Тогда она получила ранения и лишилась внука.

"Оно, знаете как порох, и вот мне попало на бок как раз", — рассказала о ранении женщина.

Во время каждого обстрела дом Валентины вздрагивает от взрывной волны. У женщины наготове – ведра с глиной, чтобы быстро залатать трещины.

"Сыплется все. Побили. Здесь так тряслось так. А я сижу в уголке и думаю Боже", — вспоминает женщина обстрелы.

И так каждый день. Впрочем, выезжать Валентина наотрез отказывается.

"Не хочу уже. 81 год. Пусть убивают. Я уже не хочу. Уже я ничего не боюсь", — говорит женщина.

Наиболее громко на этой улице Волчанская было, когда россияне сбросили пятисоткилограммовую авиабомбу на местный рынок.

"Сюда упала бомба ФАБ-500, которая разрушила рынок полностью. Вы видите сами все было уничтожено", – рассказал Алексей Харьковский, руководитель сектора реагирования патрульной полиции Волчанска.

Рынок, на который оккупанты сбросили бомбу, выгорел дотла. Впрочем, люди нашли себе новое место торговли. К примеру, Ирина все овощи продает по одной цене.

"5 гривен. Такая цена, некому покупать. Людей нет, уехали все", — рассказывает женщина.

Женщины в этом году выращивали овощи в тяжелейших условиях. Хотя отдавать за копейки жалко, торгуют, чтобы хоть что-нибудь заработать.

"Я работала на агрегатном заводе секретарем у директора. А теперь все. Нас распустили. Нет ничего. У меня теплицы две было. Вот разбило одну теплицу. Ну что? Накрыли пленкой и снова выращиваем", — рассказала женщина.

Несмотря на постоянную опасность, в Волчанске убирают улицы, работают магазины. Самые безлюдные места здесь возле многоэтажек. Жители отсюда выехали, потому что газоснабжения в Волчанске нет уже 10 месяцев.

"Газовая сеть поступала сюда от соседнего государства, от страны-агрессора. После деоккупации в сентябре месяце, в октябре Россия отключила газоснабжение. Мы нуждаемся как всегда в буржуйках, в обогревателях, в электроплитках. Поэтому мы сейчас уже готовимся к зиме", — рассказал Тамаз Гамбарашвили, начальник Волчанской городской военной администрации.

Алексей Харьковский отметил, что Волчанск находился в оккупации полгода. Россияне находились здесь, они знают, что это просто жилые дома и что здесь нет никого кроме местного населения, просто сознательно обстреливают город.

"Вечерами летают и дроны их разведчики. Разведывают что-то, смотрят", — говорит мужчина.

Из некоторых населенных пунктов Волчанской громады накануне объявили принудительную эвакуацию детей. Почти две сотни детей уже удалось вывезти в безопасные места. Сейчас в Волчанске под обстрелами остаются жить еще четыре тысячи человек.

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