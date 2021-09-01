Пустые обещания: как судьбу "Северного потока-2" решали без Украины

Джо Байдену важно улучшить отношения с Германией, говорят эксперты. Именно поэтому США приостановили все ключевые санкции против "Северного потока-2".

Строительство "Северного потока-2" почти завершено. Осталось проложить менее одного процента маршрута. Технически достроить газопровод могут 12 сентября. По крайней мере до этой даты немецкий регулятор выдал предупреждение для местных моряков.

Что ждет Украину после запуска российского газопровода, говорится в спецпроекте ТСН.

"Северный поток-2" — нить газопровода вдоль основного газопровода "Северный поток", который запустили в 2012 году. Маршрут более 1200 километров идет по дну Балтийского моря из России в Германию. Единственный акционер проекта — российский "Газпром". В год им может прокачивать до 55 млрд кубических метров газа, а это почти весь транзит, который идет в Европу через украинскую газотранспортную систему. По действующему контракту до 2024 года Россия качает через Украину 40 млрд кубических метров российского газа.

Общую стоимость строительства оценивают в 9.5 миллиардов евро. Прокладывать "Северный поток-2" начали в 2018 году и хотели завершить за год, впрочем, тогда администрация Дональда Трампа ввела первые санкции против компаний, которые строили газопровод. Немцы их критиковали, однако договориться с американцами не получалось. Строительство потока сначала заморозили, но потом россияне продолжили его собственными силами. В регионе, где "Поток" всплывает на сушу с немецкой стороны, создали фонд-прокладку, чтобы обходить американские санкции. Возглавил фонд Матиас Варнинг, бывший функционер Штази и личный друг Путина, что работает на "Газпром".

"В земле Мекленбург-Передняя Померания работает фонд, который создали для того, чтобы не дать потопить "Северный поток-2". Его финансируют деньгами "Газпрома". Это же полностью подрывает верховенство права в Германии", — сообщал депутат Бундестага фракция "Союз 90/Зеленые" Омид Норипур.

Несколько месяцев назад администрация Джо Байдена приостановила все ключевые санкции против "Северного потока-2" и строительство возобновили.

"Проект физически почти достроен, уже ничего нельзя сделать", — отмечал Байден.

Байдену важно улучшить отношения с Германией, говорят эксперты. Впрочем, официально позиции Вашингтона и Берлина относительно потока остаются неизменными — на Россию ждут санкции, если она использует газовое оружие против Украины. Киеву Берлин обещает сохранить транзит, добиться от Москвы нового транзитного соглашения на 10 лет, миллиард долларов на развитие зеленой экономики.

"Мы чувствуем себя ответственными, потому что есть большие беспокойства и мы воспринимаем их всерьез. Также мы будем выступать в ЕС за санкции, если подтвердится подозрение, что Кремль использует газ как оружие", — уверяет канцлер Меркель.

Но что решительными будут такие санкции — немецкие эксперты сомневаются.

"Если в будущем пойдет речь о новых санкциях против России, то скорее всего они будут против отдельных персон, или это будут финансовые ограничения. Но Берлин будет и в дальнейшем стараться не трогать газовый рынок, потому что это стратегически важный сектор для немецкой экономики", — убежден научный сотрудник Фонда науки и политики Янис Клуге.

"Для Украины этот не дает ничего кроме пустых обещаний. Озвучили, что газопровод достроят, даже если это плохо для Украины, но мы подумаем, как можно Украину поддержать. Америка и Германия ударили по рукам за счет Украины", — добавляет Омид Норипур.

Из-за потери транзита Украина может потерять 2 миллиарда долларов в год, это 7 процентов украинского бюджета. Но главный риск по безопасности — Кремль потеряет предохранитель для полномасштабного наступления. Бывший посол в Германии и министр иностранных дел Украины Павел Климкин лично знает Ангелу Меркель. Что она предала Украину — не соглашается.

"Она не очень большой фанат "Северного потока", она к нему спокойно относится. Но как канцлер она является выразителем интересов и немецкого бизнеса, и значительной части немецкого политики", — убеждает экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин

Впереди у "Северного потока-2" сертификация. Сейчас на последних метрах строительства по трубе ударил немецкий суд — там заставили компанию работать по общеевропейским правилам. Это значит, что "Газпром" не может одновременно добывать, продавать и транспортировать в Европу газ.

Но в ситуации, сложившейся Украина должна провести реформу по энергоэффективности или, по словам Климкина, "зеленую революцию". И вернуться за стол переговоров, чтобы не допустить новых договоренностей об Украине без Украины

"Мне как человеку больно смотреть, что американцы разговаривают с немцами, немцы и американцами, заключают какие-то соглашения, это значит, что мы не в игре. Нам нужно вернуть это доверие, сказать Байдена, и это одна из ключевых задач Зеленского, что нам можно доверять, у нас есть серьезная стратегия", — отмечает Климкин

Уже через 4 недели Германия будут выбирать новый парламент и нового канцлера. Даже если в правительство войдет "партия Зеленых", а это откровенные критики "Северного потока", надеяться на резкое изменение политики Берлина не стоит. Риторика относительно важного для Германии экономического проекта "Северный поток-2" может измениться, и поддержка газопровода никуда не денется.

Напомним

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку