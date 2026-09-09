Пустые полки и лимиты на продукты: угрожает ли Украине реальный дефицит и что будет с ценами

Пустые полки в магазине

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Сжигают склады и магазины. Почти каждый день россияне прибегают к пищевому терроризму. Несколько недель назад — в Сумской области — они дронами атаковали фабрику с американскими инвестициями, которая производит сладости. Уже во второй раз с начала года. А накануне — попали в завод, который выпускает сладкие напитки, расположенный недалеко от столицы. Под прицелом постоянно оказываются также фермы и даже поля именно тогда, когда аграрии собирают урожай. Но чаще всего атакует враг продуктовые склады.

Поэтому предприниматели должны срочно перестраивать логистические маршруты. А люди обеспокоенно опустошают полки супермаркетов. Приведет ли это к дефициту продовольствия, их удорожанию? Но нужно ли запасаться едой? Корреспондентка ТСН Елена Лоскун расспросила чиновников и экономистов.

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Паника в соцсетях и ограничение на продажу продовольствия в одни руки

Часть товаров разобрали — пустые полки. Здесь тоже пусто. Паника в соцсетях и ограничение на продажу продуктов питания в одни руки. Приведут ли российские обстрелы к продуктовому кризису в Украине? И как бизнес приспособится к новым реалиям — прямо сейчас.

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Людмила пришла в столичный супермаркет. В списке только продукты на несколько дней вперед:

«Я купила сегодня хлеб, сырок, куриный фарш, купила еще ряженку — она у них сейчас в акции».

Она признается — никогда не покупали продукты впрок. Да и сейчас, когда начала замечать в магазинах опустевшие полки, панике не поддалось.

«Выбирали крупы — я пришла — пусты были сахар, крупы, вермишель. Потом выбрали молочку», — говорит женщина.

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«Я думаю, это у нас заложено с 33-х лет, когда у нас были проблемы с продуктами питания и мы пережили много таких случаев, поэтому мы имеем такую тенденцию обеспечить себя на небольшую хотя бы перспективу иметь продукты питания долгосрочного хранения», — говорит гендиректор «Украгропромпроизводительности» Владимир Ивченко.

Одна из самых масштабных одномоментных атак была в ночь на 5 августа. Тогда враг ударил по распределительным центрам и комплексам хранения сразу нескольких крупных компаний.

Пока общие объемы уничтоженного по просьбе бизнеса и по соображениям безопасности в правительстве не разглашают. Хотя недавно заявляли, что это почти 90 процентов складов

«Объективно, наибольшее их количество в Киевской области. Вторым регионом является Днепропетровская область с точки зрения концентрации. Мы слышали оценки, что каждый одномоментный удар может наносить от 3 до 5 миллиардов гривен ущерб. мы однозначно говорим о десятках миллиардов гривен», — говорит министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

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Что происходит в городах Украины

И новые обстрелы происходят практически каждый день. Как это оказывает влияние на ассортимент продуктов? Журналисты ТСН отправляются с проверкой в магазины четырех украинских городов.

Это — Одесса. Один из оптовых супермаркетов. Здесь полупустые полки со сладостями и консервацией. Активно разбирают покупатели — гречку и рис.

Крупы пользуются спросом и в 700 километрах отсюда — в Харькове.

В Ровно люди запасаются макаронными изделиями, крупами и маслом.

А в столичных магазинах частично поредели полки со снеками, колбасами и консервами. Как и в других городах — здесь также стало меньше круп.

Но справедливости ради стоит отметить: групп товаров, которые вообще исчезли — мы не заметили. Просто ассортимент стал скромнее. Хотя, например, яиц, масла и хлеба — в большинстве магазинов — в день съемок было достаточно.

Представители бизнеса объясняют обедневший ассортимент — искусственным ажиотажем населения. Поэтому некоторые сети установили временные лимиты на покупки.

«Это товары большинства из социальной группы — это круии, это мука, это яйца, это масло, это консервы — те товары, которые пользуются наибольшим спросом у потребителей. По 6 штук или килограмм или по 6 десяткам яиц в одном чеке. Ситуация контролируется. дефицита товаров и продуктов питания у нас сегодня нет», — говорит начальник управления по корпоративным коммуникациям корпорации АТБ Сергей Демченко.

Среди причин — и перестройка логистических цепей. Раньше производителя — товары сначала попадали на гигантские склады. А уж оттуда — на прилавки наших супермаркетов. Из-за обстрелов россиян — схемы поставок меняются. Теперь товар держат в небольших хранилищах или по производству сразу же развозят торговыми сетями. Именно поэтому и возможны задержки поставок.

«Были выстроены условия для того, чтобы было удобно и производителям и поставщикам. И чтобы максимально снизить затраты на логистику. Сейчас у нас ситуация меняется. Путь по своей протяженности он не увеличился. Однако усложнилась логистика, потому что производителю нужно развести в большее количество точек. Это сложнее делать, но тем не менее ритейлеры и производители уже начинают адаптироваться», — говорит исполнительная директор UKRAINIAN FOOD RETAIL ALLIANCE Наталья Петровская.

Что будет с ценами

А это значит, что товары постепенно возвращаются на полки. И, как говорят предприниматели, без радикального изменения стоимости базовых продуктов питания

«Рынок понимает продовольственные товары, которые все находятся в конкурентных условиях. как производители, так и ритейлеры. и каждый участник хочет предоставить конкурентное предложение своему потребителю, чтобы его товар купили. Поэтому пока ситуация не критическая», — говорит Наталья Петровская.

«Цена сейчас не повысилась практически ни на один продукт питания. Есть сейчас колебания цен на продукты сезонного производства. Картофель, помидоры, морковь, лук — по этим позициям идет незначительное снижение. Потому что урожай в этом году Украина получила отличный», — рассказывает Владимир Ивченко.

Но как долго бизнес, ввиду дополнительных затрат, сможет держать цены? В Правительстве уверены, что значительного скачка — не будет.

«По факту текущей статистики мы расчет имеем по 2,5% и это условно общий продуктовый рост по всем позициям в целом. Конечно, у некоторых может и не быть роста. У определенных будет — значит ли это, что могут быть еще иные влияния, которые могут влиять на цены? Может, энергетика может влиять», — говорит Тарас Высоцкий.

Впрочем, кроме складов, враг продолжает уничтожать предприятия пищевой промышленности и фермерские хозяйства, сжигать поля с зерном. И тут возникает вопрос: не опустеют ли полки еще и из-за этого? Чиновники успокаивают: голодом россияне нас уморить точно не смогут. Ибо мы производим больше, чем потребляем. Да еще экспортируем.

«Если взять зерновые и масличные, то 25% — внутреннее потребление, а 75% — экспорт. но если мы говорим о продовольствии. У нас по большинству продукции присутствует экспорт, который мы производим с запасом. У нас есть экспорт круп, муки, сахара, растительного масла, молочной продукции, мясной продукции, яиц», — объясняет министр.

«Вопрос во многом. У нас кроме крупных предприятий переработки по всем направлениям — у нас достаточно сегодня малых предприятий, производящих ту или иную продукцию, которые в принципе в любом случае обеспечат продуктами питания население Украины», — говорит Владимир Ивченко.

Так что — в правительстве уверяют — продовольственный кризис Украине не грозит. И обращаются к украинцам с просьбой не создавать искусственный дефицит.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ПУСТЫЕ ПОЛКИ И ЛИМИТЫ НА ПРОДУКТЫ! Угрожает ли Украине реальный дефицит и что будет с ценами?

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