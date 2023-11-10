Пустые улицы и разбитые дома: как Россия уничтожает город на Днепропетровщине

Оккупанты постоянно обстреливают Никополь Днепропетровской области. Только за последнюю неделю россияне убили в городе 2 человека и ранили еще 8.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Анастасии Неверной.

Петр говорит, что по его магазину, где раньше продавали бытовую технику, "прилетело" уже дважды за год. Недавно оккупанты запустили по городу дрон, из-за чего погибла женщина, еще 6 человек получили травмы. Петр уцелел только потому, что опоздал на работу.

В доме рядом выбиты окна. Алексей пришел помочь родным приятеля, ныне воюющего. Вынимает с балкона выбитое стекло, новое ставить пока не будет.

Последствия ударов по Никополю

Даже днем улицы Никополя полупустые. Жители избегают открытого пространства – тревога не успевает раздаться, как начинается обстрел. Едва ли не единственный островок, где более или менее людно, небольшой базар. Здесь жители продают то, что, несмотря на обстрелы, смогли вырастить в собственных огородах. Сюда приходят и для того, чтобы узнать последние новости.

За пятнадцать месяцев обстрелов в Никополе разбиты или повреждены около пяти тысяч объектов. Это школы, больницы, предприятия и сотни жилых домов.

"Перерывы у нас нет между обстрелами и в настоящее время наша основная задача, устранять последствия обстрелов. За средства бюджета города мы восстанавливаем поврежденные частные дома, многоквартирные дома", — говорит городской голова Никополя Александр Саюк.

С начала полномасштабного вторжения оккупанты убили 29 горожан и ранили еще почти две сотни. Только за последнюю неделю в городе восемь пострадавших и одна погибшая.

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Напомним, младенец-великан, а именно девочка весом 6 килограммов и ростом 60 сантиметров появилась на свет в Днепре.

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