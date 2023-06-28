Пустыня вместо Каховского водохранилища: жители сел поблизости вынуждены избавляться от скота, потому что нечем поить

Четвертую неделю без воды живут в селе Вышетарасовка на Днепропетровщине. Село в Никопольском районе, который после подрыва россиянами плотины страдает от обезвоживания. С тех пор, как Каховское море превратилось в пустыню, где только жители села не добывают воду — расчистили все колодцы, научились собирать дождевую и запустили систему для очистки колодезной воды, говорится в ТСН.

Ветер гоняет пыльные бури по пустыне, которая когда-то была дном глубокого Каховского водохранилища. Осталась вода только в старом русле Днепра, в нескольких километрах от берега.

Люди с бидонами, баклажками и бутылками собираются у станции для очистки колодезной воды. Систему очистки воды бесплатно передала иностранная компания. "Вода из колодца продается на первую буферную емкость, затем насосом перегоняется на очистку установку, здесь она проходит все ступени фильтрации", — объясняют работники станции.

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В месяц система способна обеспечить по 100 литров питьевой воды на каждого жителя села. Чтобы стирать вещи, купаться, поливать огороды – крестьяне учатся собирать дождливую.

В селе также работают пункты выдачи технической воды, ее приводят ГСЧСники. Однако основным источником стали местные колодцы. Ими долгое время почти не пользовались, поэтому сейчас ремонтировали и чистили. "Через день хотя бы вот набираем, чтобы было что дать уткам, курам", — говорят люди.

Но тяжелее всего тем, кто держит коров. Надежда со слезами рассказывает, как пришлось продавать скот, когда исчезла вода. Даже во время обстрелов держали восемь голов, а теперь оставили одну, потому что не могли напоить всех. “Они пить хотят, мы шли к людям, искали воду. Ну она пьет, потому что хочет пить, но не напивается, молоко падает, она есть не будет ничего лишнего, потому что пить хочет”, — говорит женщина.

Для одной коровы Красавицы собирают дождевую воду и ездят за технической. Но ведра мало, корова просит еще.

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Вышетарасовка уже второй раз за этот год остается без воды. Впервые – зимой, когда россияне повредили шандор на каховской дамбе. Тогда море пошло на 200 метров от берега и пришлось тянуть новые трубы. “Сегодня стреляли, но ребята не уходили, делали. Сделали новый для подачи воды, сегодня планируем дать воду на село”, – говорит директор КП “Днепр” Михаил Орлов.

Сейчас ситуация очень сложная, потому что вода ушла на километры. В сельсовете обещают: вода будет, надо ждать. "Мы работаем все-таки над тем, чтобы восстановить хотя бы частично техническое водоснабжение в село, чтобы люди могли полить огород, заработать копеечку и скот напоить", — говорит староста Александр Сивак.

Нынешнее обезвоживание еще больше сплотило селян. Как после обстрелов они помогали друг другу чинить избитые дома — делятся сейчас водой. Уезжать отсюда не собираются.

Пустыня вместо Каховского водохранилища - жители поблизости молятся о дожде

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