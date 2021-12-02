Путь героя, повзрослевшего на глазах зрителей ТСН: доброволец восьми лет защищает Украину

Он пришел на войну с Майдана в 18 лет.

Он повзрослел на глазах зрителей ТСН, а стал Героем Украины с вручением ордена "Золотая звезда" – это о Дмитрии Коцюбайле, с позывным Да Винчи – боец, а затем и командир правого сектора, создавшего одно из самых боеспособных подразделений на фронте. Он мечтал стать художником, но – сначала революция, а потом и война. О "правосеке", его боях, взрослении и любви, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 1 декабря.

К трибуне Верховной Рады подошел 26-летний мужчина в форме. Он получает высшую государственную награду – в бордовой папке звезда Героя Украины. Теперь это почетное звание носит Дмитрий Коцюбайло – друг Да Винчи.

Он – командир добровольцев "Правого сектора". В кулуарах признается — в парламенте, при награждении, неожиданно для себя очень смутился.

Он пришел на войну с Майдана в 18 лет. Уже через несколько месяцев под Донецким аэропортом 18-летний Да Винчи получит тяжелое ранение, но из больницы сразу возвращается на фронт – и вместе со своими держит Пески. В мае 2015 юноша с собратьями занимают оборону шахты Бутовка под Донецком

Позывной Да Винчи избрал сам себе – потому что до войны планировал стать художником. Но это так и осталось детской мечтой. Простой парень из Прикарпатья – его прадед был ветераном УПА. А правнук научился стрелять почти из всех видов вооружения и стал легендой фронта, им и побратимами-"правосеками" пугает детей русский телевизор. Он ни дня не служил в вооруженных силах, потому и на государственные награды не мог претендовать.

В напечатанном перечне историй народных героев история Дмитрия Коцюбайла – друга Да Винчи под номером 1 – геройское звание от народа он получил 9 июня 2017 года в Кропивницком.

Именно на фронте он встретил свою любовь. Также ежегодно в День независимости друг Да Винчи устраивает вечеринки – без алкоголя и только для патриотов.

Символ их подразделения – волк, дикий свободный и непокоренный. Дмитрий Коцюбайло имеет друга – настоящего волка, по имени Вульф. И с ним ТСН тоже хорошо знакома. Во время летнего всеукраинского тура он подружился с ведущей Лидией Таран

В Киев его пригласили накануне. О том, что получит высшую награду, не верил в последнее. Теперь Дмитрий держит звезду и говорит – это их с собратьями – одна на всех.

Из столицы он снова вернется на фронт к тем, с кем уже восьмой год защищают Украину, потому что вместе когда-то дали присягу добровольцу.

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