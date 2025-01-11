Путь к миру: эксперт ошарашил, что будет после окончания войны в Украине

В социальных сетях активно обсуждают новость о том, что военное положение в Украине не будет отменено после прекращения боевых действий.

По словам нардепа Ярослава Юрчишина, предпосылкой для такой отмены является гарантия безопасности, а лучшей гарантией для Украины является членство в НАТО. Поэтому украинцам нужно готовиться к длительному периоду возвращения к мирной жизни.

ТСН.ua поинтересовался у военного эксперта, как именно может заканчиваться война и каким может быть переходный период от войны к миру.

Мир с Россией невозможен на десятилетие

По словам военного эксперта Игоря Романенко, в этом контексте следует различать, что такое остановка боевых действий и что такое оформление мирного соглашения.

"Дело в том, что мира с Россией у нас может не быть 5, 10 и более лет. Особенно после того, как российские войска стерли с лица земли украинские города и села. Напомню, что, например, мирное соглашение между Японией и РФ остается неподписанным с 1945 года, то есть уже 80 лет. А в целом, мир для Украины наступит только тогда, когда мы выйдем на решение вопроса с РФ о возвращении к границам 1991 года, а это очень долгая история, трудный путь", – объясняет ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель руководителя Генштаба (2006-2010 гг.).

Когда придет время для выборов?

Эксперт добавляет, что сейчас речь идет только о вопросе остановки ведения боевых действий.

"Остановка ведения боевых действий и переговоры по этому поводу, это будет очень сложный и нелегкий процесс. И я думаю, что во время него наши союзники мягко или жестко будут поднимать вопросы проведения выборов в Украине – президентских, парламентских и местных. Конечно, чтобы не проводить выборов, можно бесконечно продлевать на три месяца действие военного положения в стране. Но после остановки ведения боевых действий вводить военное положение опять уже не получится, придется так или иначе выходить на выборы со всеми вытекающими последствиями. Победители выборов будут решать дальнейшие вопросы по восстановлению Украины", – отмечает Игорь Романенко.

Поедем ли за границу – зависит от условий прекращения огня

Мы поинтересовались у эксперта: в случае прекращения боевых действий, разрешат ли украинцам уезжать за границу и будет ли после этого продолжаться мобилизация?

Игорь Романенко говорит, чтобы ответить на эти вопросы нужно смотреть, на каких условиях будет подписан документ относительно прекращения ведения боевых действий.

"Всё зависит от подписанных условий. Только после этого можно будет решать подобные вопросы – выезда за границу и других, в том числе, мобилизации. Понимаете, вопросы мобилизации, ротации и демобилизации нужно отрабатывать на законодательном уровне, они тесно связаны между собой. И не решив за три года вопроса с мобилизацией, наши парламентарии четыре месяца рассматривали вопрос демобилизации. В условиях, когда у нас хронически не хватает людей, рассмотрение вопроса демобилизации, по моему мнению, – это преступление, которое могло привести к оккупации Украины. Но это не помешало депутатам этим заниматься с популистским пылом", – отмечает Игорь Романенко.

Мобилизация и демобилизация

Генерал-лейтенант добавляет, что вопрос ротации, который тоже активно поднимался военными, депутатов почему-то интересовал меньше всего или делали вид, что он не первоочередной.

"Но это совершенно не так. Чтобы своевременно проводить ротацию, надо иметь резервные войска, которые бы заменяли воюющие на фронте подразделения. А откуда их взять, если у нас вопрос мобилизации не решается три года, как в таких условиях можно говорить о своевременной ротацию и демобилизацию? Если же нам удастся выйти на остановку боевых действий, тогда и появится возможность для демобилизации и ротации на законодательном уровне, а не только по войскам", – заключает Игорь Романенко.

Ранее ТСН.ua рассказывал отменят ли военное положение сразу после прекращения огня: что говорят в Раде.

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