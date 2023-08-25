"Путь к победе дается большой ценой": как медики в Днепре круглосуточно спасают раненых защитников (видео)

Только в одну больницу Днепра ежедневно доставляют из передовой полсотни раненых бойцов. Это защитники, пострадавшие во время боев в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

Медики в Днепре проводят операции для военных круглосуточно и постоянно совершенствуют методы лечения.

Об этом рассказала корреспондентка ТСН Ольга Павловская.

Один из раненых – военный Петр – получил ранение ноги от обломков вражеских снарядов. Его спасает хирург — тщательно обрабатывает рану и видит, что лечение сказывается.

Раненый военный Петр / Фото: ТСН

"Сейчас будем высекать нежизнеспособные ткани и закрывать эти дефекты с помощью швов. Где-то пять дней – и он сможет вернуться к своей полноценной жизни", – говорит врач.

С начала полномасштабного вторжения энергетик Петр пошел в армию. С тех пор более полутора года в строю. Татуировку "Слава Украине" сделал во время короткой передышки. Он с побратимами защищал Луганскую область, в частности — Рубежное.

Татуировка военного Петра "Слава Украине" / Фото: ТСН

"С утра до ночи [россияне] кроют артой из всего, что есть. Они как с начала войны лупили 24/7 круглосуточно, так же и сейчас. Нормально. Мы победим. Правда, как говорится, не все доживут. Все будет Украина!" – говорит военный.

Медики признают, что этот путь к победе дается большой ценой. Они круглосуточно спасают раненых, которых доставляют в Днепр с передовой.

"Могут нам привезти 50, 60 ребят за раз. В наибольшем количестве это минно-осколковые поражения. Очень много к нам поступает ребят с травматическими ампутациями. Делаем все для того, чтобы наши ребята вернулись к качественной жизни", — говорит один из врачей Днепра.

Раненый военный Николай / Фото: ТСН

Военный Николай тоже удивляется, что вообще смог прийти в себя после тяжелых ранений. Его доставили в больницу в Днепре из-под Авдеевки с тяжелыми ранениями.

"Дрон-камикадзе стукнул. Осколочные многочисленные — плечо, голова, бедро. Буквально через два дня (врачи — ред.) поставили на ноги", — говорит военный.

Он был водителем погрузчика, а стал старшим стрелком сразу после полномасштабного вторжения. Говорит, что россияне любой ценой пытаются наступать.

"У них как ротация проходит – так они и прощупывают наши позиции. Начинают лезть – получают, снова лезут. И так до следующей ротации", – рассказывает военный.

Это уже его третье ранение за время службы, и он собирается снова вернуться к собратьям. Стремится к скорейшей победе. Дома его ждут двое сыновей-школьников.

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Напомним, военнослужащий ВСУ Евгений Карась предполагает, что война в Украине может затянуться, если продвижения будут медленными, а интенсивность боев будет высокой. В таком случае, больше украинцев будут вынуждены идти служить.

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