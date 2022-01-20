Путь к выздоровлению длиной в четыре года: врачи разработали спецоперацию по спасению 11-летнего мальчика

Путь к выздоровлению длиной в четыре года: врачи разработали спецоперацию по спасению 11-летнего мальчика

Нейрохирурги работали 13 часов подряд.

Нейрохирурги детской национальной больницы "Охматдет" разработали целую спецоперацию по спасению 11-летнего Богдана Касько. Они сначала установили конструкцию из карбона и титана, которая помогла не задохнуться парню и исправить деформированную шею.

Как сообщается 19 января в сюжете ТСН.19:30, Богдан – единственный ребенок в Украине, который жил с таким гала-аппаратом. А потом Богдану сделали сверхсложную операцию на шейном отделе позвоночника, чтобы закрепить результат и вернуть мальчика к обычной жизни. Его словно заковали в переносную тюрьму.

Когда из больницы Богдан вернулся домой – 12 братьев и сестер не могли поверить, что с этой конструкцией можно жить. Богдану пришлось всему научиться зановол- даже есть и пить.

А началась эта история четыре года назад. Богдану удалили огромную опухоль, располагавшуюся вдоль шейных позвонков. А после этого шея парня начала деформироваться. Была угроза перелома.

Чтобы выровнять шею, Богдану установили гала-аппарат. И хотя это со стороны выглядит, как аппарат для пыток – Богдан научился с этой конструкцией одеваться, бегать, прыгать. А вот помыться и поспать – почти невозможно. Все эти винты и штанги не давали ему даже нормально лечь.

Родители настраивали Богдана на то, что 4-летний путь к выздоровлению – на финишной прямой.

Между тем в "Охматдете" нейрохирург Павел Плавский изучил снимки и отметил, что эта гала-конструкция сделала свое дело.

Шея выровнялась голова поднялась — однако теперь хирурги думают, как закрепить этот результат и готовятся к сверхсложной операции. Чтобы продумать все до мелочей напечатали 3-D модель шейных позвонков Богдана.

Богдану стабилизировали шею впереди. А самый сложный этап – зафиксировать заднюю часть шеи.

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Парень перед операцией сиял. А мама не находила себе места.

В операционной "Охматдета" сначала готовились анестезиологи — полсуток они держали Богдана в наркозе. Дальше присоединяются нейрофизиологи. По всему телу Богдана установили электроды. Во время всей операции они будут контролировать, как нервные импульсы проходят от головы до конечностей – для нейрохирургов это как флажки на минном поле.

В конце концов нейрохирурги приняли окончательные решения и приступили к ювелирной работе — в каждый позвонок шейного отдела закрепляют винты, через них пройдут титановые штанги. Это одновременно хрупкая и сверхпрочная конструкция, которая поможет Богдану закрепить шею и удерживать голову. А главное – взрослеть и нормально расти.

Нейрохирурги больницы "Охматдет" разработали спецоперацию по спасению 11-летнего мальчика

Нейрохирурги работали 13 часов подряд. В реанимации Богдан проснулся уже за полночь.

Эта редкая операция для многодетной семьи была бесплатной, а материалы оплатил благотворительный фонд.

Богдан тем временем категорически отказался от инвалидной коляски даже в первый день после операции. А на 5 день после операции Богдан решился спросить своего нейрохирурга, когда ему можно будет сесть на настоящий велосипед. И хотя сейчас еще нужно быть осторожным – врач убеждает, что уже весной его мечта сбудется.

11-летний Богдан буквально вырос на глазах врачей. Они вместе прошли 4-летний чрезвычайно сложный путь к выздоровлению.

Напомним:

В Днепре медики прооперировали 2-летнего малыша, проглотившего элементы магнитного конструктора. Они успели разъесть ребенку кишечник и до "почернения" сжали отдельные участки слизистой.

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