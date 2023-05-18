Путь Украины в НАТО — от Бухареста до Вильнюса: пять главных задач Киева на саммите Альянса в этом году

До саммита НАТО в Вильнюсе, на который Украина возлагает большие надежды, остается меньше двух месяцев. Но у наших западных партнеров до сих пор нет ответа на вопрос, как и когда Украину приглашать к вступлению в Альянс.

Недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что бессмысленно обсуждать, когда и как Украина может стать членом Альянса, если она не победит в войне против России. При этом генсек НАТО считает "гипотетическим сценарием" , что Россия не решилась бы на войну против Украины, если бы Киев еще в 2008 году получил ПДЧ.

Действительно, история не имеет условного наклонения. И кто знает, возможно, действительно, если бы Украина еще в 2008 году получила ПДЧ, то за эти 15 лет уже стала бы полноправным членом НАТО, и Путин не пошел бы на широкомасштабную войну – самую большую со времен Второй мировой на европейском континенте. Но у Запада есть шанс исправить эту ошибку на саммите в Вильнюсе в июле. Хотя по этому поводу пока есть большие сомнения.

Во-первых, говоря о возможности вступления Украины в НАТО только после нашей победы в войне с Россией, Запад должен сделать все, чтобы ускорить эту победу. Но, по информации The New York Times, США не позволяют начать обучение украинских пилотов на F-16 в Европе, несмотря на готовность нескольких стран (в частности, Великобритании, Нидерландов и Франции) провести такое обучение. То же самое касается и дальнобойных американских ракет ATACAMS, которые США не хотят предоставлять Украине (в отличие от Великобритании, которая это уже сделала), опасаясь рисков еще большей эскалации.

Во-вторых, судя по заявлениям бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера и бывшего спецпредставителя США на переговорах по Украине Курта Волкера, в политических и дипломатических кругах дискутируется вопрос, на какие украинские территории может быть распространена статья 5 НАТО о коллективной обороне после вступления Украины в Альянс по причине неуверенности Запада, что силы обороны Украины смогут отвоевать все свои территории. Но это довольно циничная позиция, которая целиком и полностью зависит от предоставления нам дальнобойных возможностей, учитывая истребители F-16.

О том, как преодолеть эти вызовы, а также о пяти главных задачах Украины на Вильнюсском саммите НАТО, ТСН.ua говорил с замглавы Офиса президента Украины Игорем Жовквой на конференции в Бухаресте "Саммит НАТО в Вильнюсе: членство Украины в Альянсе – миссия возможна".

По словам Игоря Жовквы, мы все помним 2008 год и решение, или отсутствие тогда решения по ПДЧ для Украины и последствия этого решения. Через 15 лет мы накануне следующего саммита НАТО в Вильнюсе. И сейчас мы практически на том же месте, где и были до 2008 года по поводу нашего членства. Именно во время войны, 30 сентября прошлого года, президент Зеленский направил заявку на членство в НАТО: президент, спикер ВР и премьер ее подали и обратились в генсек НАТО, чтобы начать процедуру и собственно думать о членстве Украины в НАТО.

Вильнюсский саммит НАТО – первая после заявки Украины возможность, чтобы на нее отреагировать. Поэтому Украина ожидает, что во время Вильнюсского саммита будут сделаны необходимые решения по нескольким измерениям.

Измерение номер один – союзники по НАТО должны отреагировать на заявку Украины о вступлении, которая находится на столе у каждой 31 страны-члена Альянса.

"Отсутствие или слабость реакции на заявку Украины может послать четкий сигнал стране-агрессору, что НАТО до сих пор не может принимать серьезные стратегические решения. Украина сегодня делает НАТО как никогда сильнее. Сражаясь против не второй по силе армии в мире, но однозначно не самой слабой, которая воюет на нашей территории, используя западное оружие, летальную и нелетальную поддержку, санкции, финансирование, мы ослабляем агрессора, а по Мадридской декларации саммита НАТО Россия – стратегический враг номер один для стран Альянса. мудро будет принять Украину в Альянс, а не думать и придумывать какие-либо искусственные барьеры, препятствия, сроки и причины", — отметил замруководителя ОПУ.

В то же время Киев понимает, что окончательное решение о членстве Украины в НАТО не может быть принято до нашей победы. Мы реалисты. Мы понимаем, что во время войны ни один член НАТО не может применить статью 5 (о коллективной обороне Альянса – ред.) по безопасности Украины. И это понятно. Поэтому мы требуем во время Вильнюсского саммита начать практически думать над тем, чтобы принять политическое решение по алгоритму, когда Украина сможет начать свою процедуру вступления в НАТО, потому что она требует времени.Эта процедура может быть сделана очень быстро, как это было в случае Финляндии и Швеции.Мы понимаем, что в случае Украины эта процедура может быть немного дольше. Имею в виду ее завершающий этап. Но НАТО должна найти алгоритм — путь, как Украина должна двигаться в НАТО с целью членства немедленно", — отметил Игорь Жовква.

Измерение номер два. К членству в НАТО, то есть до того, как статья 5 применима к Украине, мы должны пользоваться гарантиями безопасности от стран-членов НАТО по примеру Финляндии и Швеции. В декларации Мадридского саммита НАТО, кроме приглашения этих двух стран в членство, речь шла о безопасности Финляндии и Швеции до их вступления, как важной составляющей для союзников.

По словам Игоря Жовквы, такие гарантии, кроме статьи 5, Украина уже получает прямо сейчас на поле боя: западные системы ПВО и ПРО, боевые танки и бронетехнику, дальнобойную артиллерию. Собственно, все это и есть обеспечение гарантий, которые нам нужны.

"Но эти гарантии безопасности должны быть изложены на бумаге. Это должны быть действительно гарантии, а не заверения, которые мы имели в печально известном Будапештском меморандуме. И те члены альянса, которые хотели бы предоставить нам такие гарантии, должны это сделать не позже, чем под время Вильнюсского саммита", — подчеркивает Игорь Жовква.

При этом для вступления в НАТО Украине больше не нужен ПДЧ, на который ссылается печально декларация Бухарестского саммита. По словам Игоря Жовквы, инструмент ПДЧ приведет нас в никуда. Например, Швеция и Финляндия вступают в НАТО без ПДЧ. Поэтому наилучшим сигналом для России на Вильнюсском саммите НАТО стало начало процедуры приглашения Украины в НАТО и обеспечения безопасности Украины к членству. Отсутствие этого также будет сильным сигналом России об отсутствии стратегического мышления, воли и мужества Альянса.

Владимир Зеленский получил приглашение принять участие в Вильнюсском саммите НАТО. Однако, по словам замруководителя ОПУ, президент Украины примет участие в этом саммите только при понимании, что там будут результаты.

"Мы не хотим в 20-й раз видеть в декларации (саммита НАТО – ред.) об открытых дверях (Альянса – ред.) или повторении решения Бухарестского саммита. В Вильнюсе у стран-членов должно хватить силы, мужества и воли для принятия необходимого стратегического решения относительно Украины: такой же воли, мужества и силы, которую сейчас имеют ВСУ и украинский народ, защищая не только свою территорию, но и целый евроатлантический альянс.Украина уже является де-факто членом НАТО.По Вашингтонскому договору, страна может стать членом при наличии двух критериев: соблюдение евроатлантических ценностей, а это то, что делает Украина, и вклада, который эта страна может добавить в евроатлантическую безопасность, это то, что Украина делает уже сейчас на поле боя, поэтому мы рассчитываем на полную поддержку НАТО и на принятие очень важных решений в Вильнюсе", — подытожил Игорь Жовква.