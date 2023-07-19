Путем проб и ошибок: история 22-летнего юноши, который собственноручно мастерит дроны-камикадзе на фронт

Сейчас дроны – это оружие, которое помогающет приближать Украине победу и сохранять жизнь бойцов. Их теперь разрабатывают даже самоучки в гаражах, чтобы хоть как-то поддержать ситуацию на фронте.

Евгений Гнаток, 22-летний самоучка, прямо в собственном гараже разработал и изготовил наземный дрон-камикадзе "Сирко". Его легко собрать, он недорого стоит и умело выполняет свою работу — может и врага взорвать, и подвезти боеприпасы, и ситуацию для воинов разведать.

Об этом рассказала корреспондентка ТСН Инна Лебеденко.

Первые такие дроны уже уехали на фронт. Теперь их там десятки уже усовершенствованных версий. А родился дрон на свет в помещении, где когда-то хранилось какао.

Наземный дрон-камикадзе "Сирко" / Фото: ТСН

Сейчас здесь кустарное производство дронов, а их разработчику Евгению Гнатоку всего 22. Парень говорит, что всего, что умеет, его учили не в вузе. Он по образованию вообще токарь.

Евгению Гнаток — разработчик наземного дрона-камикадзе "Сирко" / Фото: ТСН

"Первые азы, заинтересованность именно отчим дал — инженер тяжелых ракетоносителей. Кое-что с детства взял, кое-что уже сам учился. Нужна ходовая часть — я посмотрю в Интернете, и уже пробую, делаю", — рассказывает парень.

Идея создать дрон пришла, когда он сам был на фронте — сначала на Киевщине, потом на Донбассе.

"Когда увидел немного подобных установок, решил, что, в принципе, делать их я буду немного полезнее", — вспоминает юноша.

Путем проб и ошибок Евгений создал свой первый наземный дрон. Тогда еще в гараже, где сам жил во время блекаутов.

Наземный дрон-камикадзе "Сирко" / Фото: ТСН

Затем с разработчиком дрона связался парень с фронта и сказал, что такая вещь им пригодится очень. В его честь изобретатель назвал свою разработку "Сирком". А дальше с каждым новым запросом от военных отшлифовывал каждую последующую работу. Сейчас таким дроном можно подвозить боеприпасы, вести разведку и взрывать живую силу и технику врага.

"Грузоподъемность их позволяет до 120 килограмм поднимать. Если же идут танки на прорыв или как-то еще, можно просто так пустить эти дроны и взрывать эти танки", — говорит изобретатель.

Сейчас парень работает уже над 5 версией "Сирка".

Сейчас Евгений работает уже над 5-й версией "Сирка" / Фото: ТСН

"Каким бы он ни был: грузовым, разведчиком или кем-то — основная его задача в будущем или самоуничтожиться, чтобы установка не попала в чужие руки, или взорвать технику врага", — говорит юноша.

Таких дронов сейчас на фронте уже десятки. Цена одного – 30 тысяч гривен. Это стоимость самих комплектующих. Евгений не берет ни копейки за работу. Напротив, еще и сам покупает детали.

"Я стараюсь делать эти дроны наиболее качественно. Даже если я на чем экономлю, то не на тех агрегатах, на которых просто нельзя экономить", — отмечает изобретатель.

Подобные наземные дроны создают и волонтеры в Прикарпатье. Ими можно эвакуировать раненых и заменять позиции российских окупантов. А в их основе – плата и колеса от гироскутера.

Еще одна украинская разработка — "Перун" — ударный дрон, уничтожающий целые батальоны вражеской техники.

Евгений свои дроны пока считает экспериментальными. Хотя они и показывают эффективность на фронте, парень убежден — их еще есть, чем улучшить.

Наземный дрон-камикадзе "Сирко" / Фото: ТСН

"Все, что я могу себе представить — все реально. Это будут уже не такие установки, это будет что-то более продуманное", — говорит парень.

В то же время изобретатель уже наращивает производство, чтобы создать еще больше таких дронов, необходимых военным для защиты Украины.

"На сборе собрали почти 400 тысяч. За эти деньги уже можно как-то более массово какую-то серию выпустить. Если ставить на линейку, на массовое производство, как сейчас это будет, то в принципе за 2 недели полтора десятка можно сделать", — предполагает изобретатель.

Секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко / Фото: ТСН

"Сейчас Украина впереди всего мира по использованию в военных целях именно дронов. Исходя из этого мы видим, что многие компании, фирмы, подвалы, гаражи начали сейчас производить эти дроны. Каждый на своем уровне приносит какую-то пользу", — добавил секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть видео по этой ссылке: "Дрон "Сирко" – украинская инновация и незаменимая помощь на фронте"

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