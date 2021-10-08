Путешествия в никуда: почему пожилые люди не могут найти дорогу домой и как их уберечь

Путешествия в никуда: почему пожилые люди не могут найти дорогу домой и как их уберечь

Люди с возрастными изменениями в мозге и потерей памяти требуют постоянного контроля родственников.

В Хмельницкой области шестой день ищут 90-летнего мужчину, который ушел в соседнее село и исчез. В Тернополе пенсионерка вышла из дома и не смогла вернуться, потому что забыла, как ее зовут и обратный путь домой — ее доставили к родственникам полицейские. Таких случаев исчезновения пожилых людей в Украине — много.

О том, как уберечь родного человека, страдающего потерей памяти, говорится 8 октября в сюжете ТСН.19:30.

90-летнего мужчину родственники уже шесть дней ищут вокруг села Волица, что возле города Хмельницкого. Прочесывают лесополосы и поймы, кружат дроном над кукурузным полем.

Пропавший Владимир Костик жил один, потому что не хотел переезжать к детям в город. Ежедневно гулял по селу, даже ходил пешком в соседнее — за три километра. Однако в последнее время начал блудить и не узнавать родных.

Как рассказал его сын Александр, в прошлом году уже был подобный случай. "Уже была поздняя осень, его увидел какой-то человек, вызвал полицию — его забрали и увезли в село", — говорит он.

На этот раз — дедушки до сих пор не нашли. Его фото разместили в соцсетях, к поискам привлекали кинолога со служебной собакой, копы прочесывали местность на краю села, где в последний раз мужчину видели и осматривали местность с высоты. И все напрасно.

"Первоначальные меры не дали результата, поэтому работники полиции начали обрабатывать места массового скопления людей, проверили больницы, рынки, магазины", — сообщил старший инспектор сектора коммуникации ГУ Нацполиции в Хмельгницький области Олег Поворознюк.

Старичок не пользовался мобилкой, так как уже плохо слышал. Родные дважды в неделю приезжали к нему из Хмельницкого с продуктами. Его невестка Оксана Костик рассказывает, что хотели повесить ему бейджик со своими номерами телефонов, но он его не хотел носить — срывал.

В таких случаях медики советуют родственникам людей, страдающих от деменции или болезни Альцгеймера, вкладывать в карман старикам записки с их фамилиями и адресами или предложить нашейный медальон с информацией, кому звонить, когда найдут.

Как объясняет неврологиня Анастасия Рахнянская, люди с возрастными изменениями в мозге и потерей памяти требуют постоянного контроля родственников, ведь адекватного лечения таких заболеваний пока нет.

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Полезными могут быть GPS-трекеры — устройства для отслеживания передвижения человека и быстрой связи с ней. Они бывают маленькие — в виде брелоков или больше, как наручные часы. Стоят от трехсот гривен до нескольких тысяч.

Однако, приборы для поиска можно цеплять родственнику только с его согласия или крайней необходимости. Иначе, говорят юристы, это будет вмешательство в личную жизнь, за которое предусмотрена даже уголовная ответственность.

"Для предотвращения более плохим последствиям, конечно, можно переступить через букву закона и установить GPS-трекер без ведома человека. Но только в случае крайней необходимости — когда лицо несколько раз терялось, для его поисков привлекали полицию и т.д. ", — объясняет юрист Богдан Кушнир.

Девяностолетний Владимир Костик не имел ни телефона, ни GPS-трекера, поэтому его поиски очень затянулись. Но родственники не теряют надежды — сейчас получили информацию, что мужчину в примечательных рыжих ботинках, как у пропавшего, якобы видели аж в Умани.

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