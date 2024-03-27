"Путин – алкоголик войны": какой может быть развязка – мнение Невзорова

Он не исключает, что "если все будет идти так как идет", то вполне возможен "какой-то тяжелый, болезненный и страшный прорыв" оккупантов.

Прогнозы о сценариях войны в Украине будут либо пессимистичные, либо очень глупые, пока в "эту историю" не вмешается третья сила.

Об этом в разговоре с журналисткой ТСН Марией Васильевой заявил российский оппозиционер и публицист Александр Невзоров, получивший украинское гражданство.

"У меня есть уверенность, что до тех пор пока не встроится во всю эту историю третья сила в лице Европы. До тех пор пока мир не осознает необходимость уже прямого своего соучастия во всем происходящем, конечно же любые прогнозы будут либо пессимистичные, либо очень глупые", – говорит Невзоров.

Сможет ли РФ захватить Харьков

Он не исключает, что "если все будет идти так как идет", то вполне возможен "какой-то тяжелый, болезненный и страшный прорыв" оккупантов на некоторых участках фронта.

Также читайте Наступление окупантов на Харьков или другое направление: что для этого нужно и когда РФ может быть готова

Невзоров считает, что у оккупантов не хватит сил захватить Харьков, но уничтожить часть районов они смогут.

"Я не знаю, дойдут ли они до Харькова. Сил на Харьков у них не хватит, по крайней мере, на захват. Но для того, чтобы руйнировать часть районов, для того, чтобы бомбить и повторить кошмар, который был в Харькове в начале войны, возможно, что хватит. То есть, мы должны понимать, что все равно эта война бесконечна. Прекратить эту войну может только Украина, Европа и мир", – заявил российский оппозиционер.

Путин не откажется от войны

Он уверен, что Путин никогда по своей воле не откажется от войны, ведь ненавидит Украину.

"Путин никогда (вот как голодная гиена, которая грызет кусок мяса... она никогда этот кусок не отдаст), он действительно помешан на войне, он помешан на ненависти к Украине, он никогда не остановится, бросьте эти иллюзии. Ему всего всегда будет мало. Они поклялись ее вернуть под свое колено, под свой сапог и им нужна вся Украина... Мы видим вот эту дикую импотентность Европы, импотентность безответственную, подлую, глупейшую и самоубийственную", – сказал Невзоров.

Война уже могла бы окончиться, но...

Гость ТСН уверен, что если бы Запад предоставил Украине достаточное количество вооружения и боеприпасов, война уже могла бы окончиться на приемлимых для Киева условиях.

"Если бы не предательство, которое произошло этим летом, с дикой задержкой вооружений, возможно, все бы уже было кончено. Причем кончено на тех условиях, которые бы всех устроили. Россия была бы выперта за пределы реальных границ... и тихо переживала бы огромное количество катаклизмов смены властей, разборок, судов... Но все было бы уже иначе. Уже мир не стоял бы перед выбором, в каком огне гореть – в огне обычного пламени или ядерного", – подытожил Александр Невзоров.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Невзоров: "Путин – алкоголик войны"! Теракт в "Крокусе", отрезанные уши и почему ВСЕ валят на Украину