Путин анонсировал "большой удар" - что ждет Покровск, Константиновку и Купянск

Летнее наступление РФ

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По информации американского телеканала CNN, российская армия готовится к усилению летнего наступления. Ожидается, что это произойдет "в течение нескольких дней или недель" и может включать привлечение до 160 тысяч новых военнослужащих, которые сосредоточиваются вблизи линии фронта. Согласно сообщениям издания, агрессор намерен попытаться отрезать украинские группировки в трех стратегически важных городах Украины: Покровске, Константиновке и Купянске. Какова ситуация на каждом из этих направлений, каковы стратегические приоритеты летней кампании РФ? Как Путин использует потенциальное 50-дневное окно от Трампа? Как стабилизировать линию фронта и вынудить российского диктора сесть за стол переговоров – объясняли эксперты.

Путин анонсировал Трампу подготовку к наступлению

По данным издания Axios, 3 июля, во время телефонного разговора Путин анонсировал Трампу подготовку к "большому наступлению" , которое должно было начаться в течение следующих 60 дней. Это заявление стало сигналом, что российский лидер не намерен идти по пути деэскалации конфликта в Украине. Напротив, она ясно указывает на его решимость усилить военные деяния. По оценкам Axios, именно это сообщение Путина стало одним из ключевых факторов, побудивших Дональда Трампа к кардинальному изменению его риторики в отношении Москвы. Очевидно, что полученная информация заставила его пересмотреть предыдущие позиции.

В публикации Axios описывается содержание заявления президента России: "Путин отметил, что в течение следующих 60 дней он возобновит усилия для оккупации территории вплоть до административных границ украинских регионов, где у России есть значительный плацдарм… Очевидно, речь идет о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях Украины". Это свидетельствует об амбициозных территориальных планах Кремля. Реакция Трампа на услышанное была мгновенной и показательной. Вскоре после разговора с Путиным он передал президенту Франции Эммануэлю Макрону свое впечатление: "Он хочет забрать все", - цитирует Трампа издание. Песков отметил, что в ходе упомянутого разговора президент Путин вновь подтвердил заинтересованность России в достижении своих целей в ходе "специальной операции", преимущественно используя политико-дипломатические средства. Однако, по словам Пескова, пока достижение этих целей дипломатическим путем остается невозможным, Россия будет продолжать военные действия.

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Эксперт Кейр Джайлз из Королевского института международных отношений считает, что срок в 50 дней, выдвинутый российскому диктатору президентом США Дональдом Трампом, дает РФ достаточно времени, чтобы разработать собственный альтернативный план и снова переиграть Вашингтон с помощью дипломатического хода, который Трамп вполне может охотно принять”.

Планы Путина на летнюю кампанию

Сергей Галушко, руководитель оборонных программ Украинского института будущего в комментарии ТСН.ua рассказал, что планы и характер действий агрессора в целом остаются без изменений. Противник продолжает стратегическую наступательную операцию в рамках летней кампании. Ее цель – захват как можно больше территории, разгром группировок украинских войск и продвижение вглубь. В частности, враг стремится полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области, а также части Херсонской и Запорожской областей.

Кроме того, объясняет эксперт, агрессор пытается создать "буферную зону" на территориях Харьковской, Днепропетровской, Сумской и, вероятно, Черниговской областей. Сергей Галушко отмечает, что экспертное сообщество Украины обращает внимание на то, что информация медиа о создании ВС РФ новой группировки войск численностью 160 тысяч личного состава нуждается в подтверждении. Российское пополнение на фронт действительно прибывает на постоянной основе с одновременным формированием противником ряда новых воинских частей/соединений. Но существуют основания считать об ограниченных возможностях РФ относительно значительного наращивания или создания новых наступательных группировок войск в столь сжатые сроки.

Кремлевский диктатор Владимир Путин / © Associated Press

По словам Сергея Галушко, вопросы прекращения в текущей ситуации огня/военных действий со стороны России пока не рассматриваются. Российская сторона декларирует, что так называемая "специальная военная операция" проводится в соответствии с существующими планами, а ее активность в дипломатической и информационной сферах фактически разновидностью "гибридного противоборства", направленного на выигрыш времени для достижения как военных, так и военно-политических целей войны. Общая ситуация для сил обороны Украины остается достаточно сложной. Противник владеет определенной инициативой на тактическом уровне, что обеспечивает его продвижение на украинской территории по отдельным направлениям. В то же время отсутствие достаточных военных способностей достичь победы на поле боя побуждает руководство РФ к поиску дополнительных путей влияния на ситуацию, в частности, путем активизации воздушного террора.

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Битва за Покровск

Ситуация на Покровском направлении остается одной из самых сложных и интенсивных на всей линии фронта. очень активной фазе. По словам спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова, частично в отношении этого региона сейчас действует режим тишины, так как продолжается операция по уничтожению и вытеснению врага. направлении, где понесли значительные потери. Несмотря на большие потери, оккупационные силы продолжают наступление, что указывает на наличие четкого политического приказа — действовать любой ценой, подобно ситуации на Новопавловском направлении.

© Deepstatemap

Покровск, 23 июля 2024 и 2025 годов. Источник: DeepState

Руководитель оборонных программ Украинского института будущего Сергей Галушко также называет неизменным и главным приоритетом РФ - захват Покровска, Константиновки, а в перспективе - Славянская и Краматорская с целью полного захвата Донецкой области.

“Остается сложной ситуация в Покровском направлении, где Россия сосредоточила более 100 тысяч военных, бросив туда основные силы летнего наступления. Несмотря на давление, СОУ продолжает сдерживать врага и вести тяжелые оборонительные бои, – говорит он.

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Эксперт отмечает, что интенсивность боев за позапрошлую неделю на Покровском направлении выросла примерно на 17% по сравнению с предыдущим периодом до 453 боевых столкновений. На прошлой неделе наблюдается определенное уменьшение интенсивности атак – до 370, но все равно это гораздо больше по сравнению с другими участками фронта и свидетельствует о приоритетности для России этого направления. Однако, если рассматривать динамику продвижения противника , то несмотря на средний показатель в 15 квадратных километров в сутки по всем направлениям, враг сталкивается со значительными трудностями. Его потери колоссальны, а ежедневное продвижение составляет по несколько сотен метров. Это указывает на то, что противник не может рассчитывать на скорый успех. Анализ карты боевых действий отчетливо показывает, что противник пытается наносить удары с флангов, создавая так называемые "тактические мешки". Целью таких действий является побуждение к отступлению или втягиванию украинских сил в бой в окружении. Эта тактика, сопровождаемая также "мясными штурмами" и колоссальными потерями, демонстрируется врагом уже не первый год.

ДРГ в Покровске: тактика "тараканов на кухне в общежитии"

Старший лейтенант Сил обороны Украины на позывной "Алекс" рассказал, что активизация вражеских ДРГ – достаточно тревожный колокольчик и может свидетельствовать о новой попытке противника захватить Покровск. В последний раз российские ДРГ пытались активно заходить в город, когда хотели его захватить сразу после взятия Селидово и ряда других населенных пунктов осенью 2024-го. Тогда обороне Украины удалось стабилизировать ситуацию, организовать контрнаступательные действия, после чего проникновение ДРГ в город прекратилось.

По информации командира отделения 24-й отдельной штурмовой бригады "Айдар" Станислава Бунятова на позывной "Осман" , активизация попыток противника проникнуть между украинскими позициями осуществляется как ночью – пешим ходом, так и днем – с использованием мотоциклов. Основной целью таких маневров является дестабилизация линии боевого столкновения. На участках, где эффективно работают подразделения БПЛА, враг, как правило, не достигает даже собственных позиций, поскольку его обнаруживают и ликвидируют на расстоянии 1-5 километров.

Военный обозреватель Богдан Мирошников отмечает, что сейчас идет активная фаза подготовки следующего этапа "Покровской операции", в которой РФ, вероятно, сделает ставку на одновременное давление на фронт, фланги и тыл. Цель – прорвать хотя бы один сегмент обороны и развить успех, используя преимущество в количестве живой силы. Враг попытается проследить свою пехоту в тыл в СОУ с последующим закреплением. По словам обозревателя, это тактика "тараканов на кухне в общежитии". Эксперт убежден, что если атаковать непрерывно и массово, со временем даже самые стойкие оборонительные позиции могут не выдержать. Постоянные угрозы по разным направлениям заставляют защитников постоянно маневрировать, менять позиции, что увеличивает риск попасть под удары FPV-дронов. Российское командование не считается с количеством погибших — у них достаточно пехоты, чтобы поддерживать давление волна за волной. Такая стратегия, говорит Мирошников, несмотря на ее высокую цену, дает результат. Ради контроля над Покровском и Мирноградом Кремль готов терять сколько угодно живой силы – это часть их подхода к войне на истощение. Военные 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша также рассказали, что, несмотря на то, что здесь до сих пор живут люди без света, воды и газа, – враг бросает на город все, что имеет – КАБы, артиллерию, рои FPV-дронов.

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Битва за Константиновку

Ситуация вокруг Константиновки на Донетчине также крайне напряженной и имеет тенденцию к усложнению. Город, до полномасштабного вторжения был относительно тыловым, сейчас превратился в прифронтовую зону, и российские войска активно пытаются продвигаться в его направлении. Константиновка каждый день находится под плотными обстрелами со стороны русских войск. Враг использует КАБ, FPV-дроны, ствольную и ракетную артиллерию. Взрывы почти не прекращаются, лишь редко наступают короткие перерывы. Аналитики говорят, что россияне пытаются взять Константиновку в кольцо по трем направлениям. Захват Константиновки важен для России, поскольку этот город является ключевым логистическим узлом и последним форпостом перед Краматорско-Славянской агломерацией. Бои за Константиновку, вероятно, будут одними из самых ожесточенных в ближайшем будущем.

© Deepstatemap

Константиновка, 23 июля 2024 и 2025 годов. Источник: DeepState

По оценке издания The New York Times, российские войска создали 16-километровое оцепление вокруг украинских подразделений, защищающих город, частично блокируя их с востока, юга и запада. Согласно опубликованным материалам, почти каждое движение в этой зоне постоянно отслеживается российскими беспилотниками. Украинские военные часто находятся в крайне тяжелых условиях несколько недель без ротации и возможности эвакуировать раненых. В общем, Константиновка является ключевым пунктом, фактически служит "южными воротами" в ряд городов, которые формируют оборонный рубеж Украины на Донетчине. Сергей Галушко говорит, что русские войска активно продолжают летнее наступление. Хотя они достигают определенных продвижений и даже захватывают отдельные территории, всеобщая динамика не свидетельствует о значительных прорывах.

"Хотя россияне и продвигаются здесь, их продвижение по-прежнему медленное. Взять Покровск или Константиновку им будет сложно", - отметил эксперт.

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"Буферная зона"

По оценке Сергея Галушко , Россия стремится выйти на возможные предстоящие переговоры, перемирие или прекращение огня с максимально выгодной для себя позиции. в Сумской области также рассматриваются как попытки формирования такой “буферной зоны”. Также, активность врага на Сумском направлении заставляет Украину держать значительные силы для обороны границы. и продвигаются вперед на отдельных участках. Опасения относительно приближения российских войск на расстояние стабильных обстрелов ствольной артиллерией и FPV-дронами к Сумам не оправдались. боевая активность российских войск на Сумском направлении несколько снизилась, особенно по использованию бронетехники. Это может быть связано с опрокидыванием основных сил врага на более приоритетные для них направления, такие как Покровское.

Что касается границы с Черниговской областью, важно понимать, что, несмотря на обстрелы и активность дронов, Россия не осуществляла пересечения границы группированными войсками. Потенциальная угроза, безусловно, существует и с украинской стороны созданы заграждения и развернутые группировки войск для обороны. Однако, говорит эксперт, Россия пока не демонстрирует явные признаки непосредственной подготовки к переходу в наступление.

Купянское направление

Купянск является большим железнодорожным узлом, вторым по величине в Харьковской области после Харькова. Он расположен всего в 40 километрах от границы с РФ. Контроль над Купянском и Купянском-Узловым позволяет России значительно улучшить свою логистику для перемещения войск, техники и боеприпасов с территории Белгородской области в российские группировки по другим направлениям, в частности на Донбассе. Пока в Купянске ситуация – сверхтяжелая. Глава Харьковской ОГА рассказал, что российские войска непрерывно атакуют город Fpv-дронами, обстреливая любой район. Враг бьет по гражданской инфраструктуре, которую восстанавливать пока невозможно. Отсутствует водоснабжение, электроэнергия пока есть. Главным естественным препятствием для русского продвижения является река Оскол. Захватчики уже в течение года безуспешно пытаются закрепиться на западном берегу реки, но до самого города добраться им не удалось. Кроме того, расширение российского плацдарма возле Боровой (Харьковская область) оказывает прямое и значительное влияние на их попытки захватить всю Луганскую область. Это направление также является ключевым для реализации долгосрочных стратегических целей Кремля, ведь Боровая находится на границе двух областей.

© Deepstatemap

Россияне хотят расширить плацдарм через реку Оскол. 23 июля 2024-2025 годов. Источник: DeepState

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Обучение "Запад 2025" и Беларусь

По словам Сергея Галушко , на территории Республики Беларусь постоянно находятся незначительные российские силы, включая подразделения противовоздушной обороны, радиотехнические подразделения и личный состав для их обслуживания. Белоруссии.

Однако в этом году, по словам эксперта, белорусское руководство оказалось в интересной ситуации из-за ощутимого давления со стороны западных стран на эти учения. В ответ на это Минск был вынужден публично заявить о перемещении районов проведения учений в глубину страны. Это сделано для того, чтобы они были подальше от границ с Польшей, балтийскими странами и Украиной. То есть, территориально обучение не будет проходить вблизи украинских границ.

Официально заявленное количество российских подразделений, которые будут привлечены к учениям, является относительно незначительной. Хотя всегда существует вероятность, что заявленные данные могут отличаться от реальных. Белоруссии русских войск ими вообще рассматривается, но как маловероятный сценарий. С точки зрения приоритетности, это не самая большая угроза, которую следует рассматривать на фоне других.

Южное направление

Запорожское направление, в частности Ореховский, демонстрировало наименьшее количество боевых столкновений по сравнению с другими 12 направлениями фронта на прошлой неделе. Сергей Галушко отмечает, что это свидетельствует об относительно спокойной ситуации, которую сложно сравнивать с интенсивностью боев на других участках фронта, в частности, с Покровским. Относительно активности на островах Днепра мониторинговые ресурсы отмечают определенное ее увеличение. Однако, эта активность носит преимущественно тактический характер и связана, в частности, с летними условиями и наличием "зеленки", что позволяет более скрыто действовать. Учитывая географические особенности местности, значительное продвижение противника с этой стороны крайне сложно. Российские заявления об отвоевании определенных населенных пунктов, уволенных Украиной в 2023 году, рассматриваются как незначительные территориальные достижения. Эти продвижения исчисляются только сотнями метров и, хотя ощутимы на тактическом уровне под постоянными обстрелами, по сравнению с другими направлениями фронта, они не свидетельствуют о значительной активизации или масштабных наступательных действиях.

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Несмотря на относительную стабильность, потенциальная угроза в Запорожском направлении сохраняется. Но эксперт отмечает, что противник применяет адаптивное планирование, постоянно ища слабые места в украинской обороне – уменьшение количества войск на определенном участке, их опрокидыванием на другое направление, или введением в бой бригад с меньшим уровнем боеспособности, подготовки или обеспечения вооружением. Выявление таких "слабых мест" становится для врага поводом для новых "экспериментов" и попыток наступления. Задача украинских сил состоит в том, чтобы не дать противнику выявить и использовать эти уязвимые места в обороне.

Как остановить армию РФ? Армейские корпуса в действии

Вопрос стабилизации линии фронта и остановки наступления российской армии является ключевым для Украины. Сергей Галушко говорит, что одним из фундаментальных шагов для этого является формирование новых армейских корпусов. Это предусматривает предоставление командирам корпусов постоянных полос ответственности и собственных комплектов частей вместо временно приданных постоянно перемещаемых подразделений. Такой подход обеспечивает четкое подчинение, эффективное обеспечение и управление войсками. Когда эти корпуса займут свои места и достигнут полной возможности, это значительно повысит уровень ответственности и будет способствовать стабилизации ситуации на фронте. Стоит отметить, что Россия сталкивается с подобными проблемами, воюя временными группировками и опрокидывая подразделения, что создает нестабильный состав войск. Быстрое решение этой задачи Украиной, уже активно происходящей из-за формирования корпусов, улучшит общую ситуацию, считает эксперт.

Роль беспилотных и роботизированных систем

Он добавляет, что значительный вклад в стабилизацию линии фронта вносит реализация проектов, связанных с дронами и наземными роботизированными комплексами, таких как проект "Линия дронов" и деятельность Командования Сил беспилотных систем. Ежемесячно фиксируется рост количества поражений противника именно беспилотными средствами. Это не только уменьшает риски украинской пехоты и личного состава, но и создает предпосылки для перелома. Как отмечает командующий Сил беспилотных систем Роберт Мадяр Бровди, когда количество потерь противника превысит его способность к восполнению на конкретных участках фронта, это станет ключевым фактором для изменения ситуации.

Изнурение мобилизационного ресурса РФ

Сергей Галушко добавляет, что Россия активно проводит мобилизационные мероприятия, в частности, через контрактную систему, предлагая значительные выплаты. Хотя сейчас у них достаточно желающих людей, подписывающих контракты по финансовой мотивации, этот ресурс не является безграничным. Рано или поздно количество потерь может достичь уровня, который исключит возможность поддержания активности на фронте в текущем формате. Это вторая важная предпосылка для остановки противника.

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Комплексный подход и глубокие удары

Эксперт отмечает, что не существует единого "серебряного шара" для решения всех проблем обороны. Необходима совокупность решений, которые должны быть применены своевременно, системно и эффективно. Одним из таких элементов являются активные действия по средней, большей и дальней глубине противника, так называемые "deep strikes". В последнее время наблюдается тенденция увеличения ударов по железнодорожной инфраструктуре врага. Это усложняет опрокидывание пополнений войск, горючего, боеприпасов к линии фронта, уменьшая нагрузку на украинские подразделения на передовой. Партнеры Украины также активно рекомендуют увеличивать количество ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуре России. Трудности с потоками ресурсов безизбежно приведут к уменьшению интенсивности боевых действий.

Дата публикации 12:05, 15.07.25 Количество просмотров 448 В Украину поступает невиданное до сих пор количество оружия! Чего и когда ожидать?

Можно ли выиграть войну дальнобойными ударами?

Согласно оценке руководителя оборонных программ Украинского института будущего, наблюдается рост интенсивности враждебных дальнобойных ударов с применением дронов и ракет. Российские войска неоднократно устанавливали новые рекорды по количеству запущенных беспилотников, и до конца лета не исключается, что количество налетов "Шахедов" может достичь 1000 единиц в сутки. Относительно возможности выиграть войну исключительно дальнобойными ударами Сергей Галушко отмечает, что это зависит от выбора целей. Если целью является террор мирного населения с целью принудить его к капитуляции, то такой подход в истории почти никогда не был успешным. Однако систематические удары по военным предприятиям и логистике могут оказаться эффективными. Проблема в оценке успешности действий как россиян, так и украинцев состоит в том, что часть российских атак направлена на военные цели и инфраструктуру, тогда как другая часть преследует цель террор мирного населения. Вместо этого украинские атаки осуществляются исключительно по военно-промышленной инфраструктуре РФ. В процентном соотношении к количеству израсходованных беспилотников украинские удары, очевидно, эффективны. Однако, по словам С. Клецка, оценить их эффективность в абсолютных цифрах на данный момент преждевременно.

Российский БПЛА / © iStock

Уверенность Путина в преимуществе РФ

Западные источники сообщают о стойкой личной убежденности Владимира Путина в растущем преимуществе России на поле боя. The New York Times утверждает, что российский лидер считает, что оборона Украины может не выдержать давления и упасть уже в ближайшие месяцы. Эти источники отмечают, что президент РФ игнорирует высказанное Дональдом Трампом разочарование и продолжает свою наступательную операцию в Украине. Более того, он, похоже, уже учел потенциальное новое давление со стороны Соединенных Штатов в своих планах. Учитывая интенсивность и продолжительность наступательных действий, Путин, как считается, рассматривает прекращение боевых действий на текущем этапе невозможно без значительных уступок со стороны Киева. Становится все очевиднее, что российский диктатор готов рисковать отношениями с американским лидером ради достижения своей главной цели – заставить Украину капитулировать перед его требованиями.

Принуждение к переговорам через силу

Путин рассчитывает на затягивание войны, считая, что ресурсное преимущество в людях и технике позволит ему вести длительную войну. Прогнозов, отмечает эксперт УИМ, включая обновленный макроэкономический прогноз Международного валютного фонда, указывают на то, что активные боевые действия могут продолжаться и в следующем году. Она включает экономическую, внешнеполитическую, информационную и финансовую мощь. Создание "несносных условий" для всех элементов российской способности - экономической, политической, военной и ресурсной - является лучшим аргументом для начала переговоров. намерена продолжаться. Поэтому необходимы скоординированные усилия всех партнеров для формирования этой всеобъемлющей силы и ее эффективного проектирования на Россию.

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