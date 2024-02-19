Путин бьет в рану Украины: оккупанты после Авдеевки выбрали новую цель и идут в массированное наступление

Глава Кремля Владимир Путин получил новое окно возможностей и не остановится на Авдеевке. Зайдя в город, враг сразу начал массированное наступление на пяти участках фронта. Вооруженные силы Украины вынуждены сдерживать все новые и новые нашествия врага даже там, где еще полгода назад шли в собственное наступление. В Институте изучения войны (ISW) уже назвали причины и предположили, что попытается захватить РФ дальше и на что реально способен Путин.

Детальнее — в эксклюзиве журналиста Артема Зябкина TSN.ua.

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Россия продолжает наступление

Многотысячные жертвы и сотни единиц утраченной техники не остановили россиян в Авдеевке. По официальным данным, ранее опубликованным в ВСУ, во время штурма райцентра рашисты потеряли почти 50 тысяч убитыми и ранеными, а также сотни танков и бронемашин. Для любой армии мира, это была бы Пиррова победа – цель явно не оправдывает затраченных на нее ресурсов. Однако, похоже, Путин думает по-другому.

Как пишет The New York Times, после захвата города оккупанты не только имеют силы, чтобы наступать еще на пяти ключевых направлениях фронта, но и готовы бросить в бой только штурмовавшие саму Авдеевку. Американские журналисты назвали эти направления. На трех из них ВСУ уже ведут ожесточенные бои.

"Силы обороны ведут отчаянную борьбу, чтобы сдержать напор российских войск. Оккупанты смогли захватить Авдеевку, что стало первой значительной победой ВС РФ с мая 2023 года, когда они захватили Бахмут. Украине не хватает боеприпасов без военной помощи США на 1000-километровом фронте . наступают сразу на пяти направлениях: Авдеевское; Марьинское; Роботинское; Кременское; Бахмутское ”, — говорится в материале The New York Times.

оккупанты настроены крайне серьезно. Их главная цель — это реванш за неудачи в 2022 и 2023 годах. Тогда Украине удалось провести впечатляющую по своему масштабу и эффективности харьковскую операцию, которая стала личной оплеухой для Путина и его верхушки. Прямо сейчас вблизи Кременной решисты собрали свой "наступательный кулак" — количество оккупантов, которое они готовы бросить в жерло войны, не меньше чем в Авдеевке.

"Реванш за контрнаступление – Кременная . Более года назад украинские военные выгнали оккупантов из почти всей Харьковской области. Украина смогла освободить более 500 населенных пунктов. Сейчас враг настроен попытаться вернуть утраченное. Интенсивные бои в лесополосах продолжаются вдоль фронта, но продолжаются вдоль фронта, но продолжаются. РФ пытается продвигаться в направлении Купянска и Лимана. В этом районе сосредоточено около 110 тысяч военных ВС РФ", — отметили авторы The New York Times.

Новая цель окупантов

Оккупанты уже нацелились отразить то, что ВСУ удалось уволить только в 2023 году. По словам экспертов, в ходе контрнаступления украинским воинам удалось пройти по крайней мере две линии обороны врага на Запорожье, в частности отвоевав поселок Роботино, образовав клин в российской обороне. Срезать его есть важнейшая задача для рашистов, и, к сожалению, враг имеет частичные успехи. По данным аналитиков Deep State, россияне ворвались в Роботине, но официального подтверждения этой информации нет.

"Запорожский отрезок — кацапы (россияне – ред.) начали массированную атаку от Роботиного к Вербовому. Юго-западнее Вербового им удалось пробить оборону, сейчас Силы Обороны Украины пытаются ликвидировать эту проблему. 18.02 интенсивность несколько спала. Часть оккупантов смогла прорваться, большинство было ликвидировано", — сообщили в DeepState.

Российский штурм на Запорожском направлении начался едва ли не сразу после официального признания того, что ВСУ выходят из Авдеевки. Активность врага в этом направлении быстро подхватили кремлевские пропагандисты. Так называемые военкоры непрестанно орают об успехах ВС РФ на этом направлении, впрочем, никаких подтверждений этому нет даже у них самих.

ВСУ уничтожает рашистов "пачками"

Украинские же силы уже уничтожили в Запорожье десятки единиц вражеской техники и, в отличие от рашистов, могут это доказать. Видео за 17 февраля публикуют в Оперативном командовании "Запад". Украинские защитники «разматывают» десятками и отправляют прямо в ад рашистов, которые снова бездумно поперли в лобовую атаку.

Угроза существует и в трех других направлениях. Рашисты могут пойти на Марьинском или Бахмутском направлениях, или продолжить наступление под Авдеевкой, пишут американские журналисты. На каждом из направлений ВС РФ имеют значительные силы, которые в любой момент могут пополниться только умирающими в Авдеевке. В свежем сообщении Генштаба информируют, что вблизи всех трех населенных пунктов враг пытался наступать – успеха не имел.

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Актуально о ситуации под Авдеевкой

О ситуации вокруг Авдеевки в эфире марафона "Единые новости" 19 февраля рассказал Александр Бородин — пресс-офицер легендарной 3-й штурмовой бригады, которая героически защищала Авдеевку и почти полностью уничтожила обе российские бригады.



По словам Бородина, врагу нужно время, чтобы оправиться от потерь в Авдеевке. Об этом свидетельствует в том числе и то, что рашисты начали беречь технику. Оппортунистическими цели Путина считают и в американском Институте изучения войны, однако, признаются: изменить ситуацию на поле боя для украинской стороны могут только американские поставки оружия и боеприпасов. Именно в эту "рану" и бьет Путин. Диктатор видит в этом перспективу победить и, похоже, несмотря ни на что, будет держаться за нее.

Свой провал публично признали уже и в Вашингтоне. Во время Мюнхенской конференции безопасности президент Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Камалой Гаррис, а также позвонил президенту Джо Байдену. Этот разговор вряд ли был легок, впрочем, американские лидеры заверили, что Украину не бросят один на один с Россией. Зеленский уверяет, что верит обещаниям США. В Белом доме публично «атаковали» Конгресс. У Байдена уверены, выход из Авдеевки лежит на плечах упершихся рогом парламентариев и блокирующих деньги, которые должны пойти на оборону Украины.

"Сегодня утром украинские военные были вынуждены отступить из Авдеевки после того, как украинские солдаты были вынуждены нормировать боеприпасы из-за сокращения поставок в результате бездействия Конгресса, что привело к первым заметным победам России за последние месяцы", — говорится в заявлении Белого дома, опубликованном 17 февраля.

Украинские военные на бронетехнике на окраине Авдеевки / Фото: Getty Images

По мнению аналитиков, российское увлечение Авдеевки показало настоящее лицо рашистов и едва ли не единственную тактику боя, на которую они способны. Однако ни в коем случае не стоит недооценивать врага, потому что железа и "мяса" там, похоже, не считают.

"Захват Авдеевки Россией после четырех месяцев интенсивных наступательных операций является примером того, как российские войска проводят наступательные операции, которые не обязательно создают условия для более широких операционных достижений, но все же вынуждают Украину привлекать живую силу и технику в оборонные операции.

Российские войска еще не продемонстрировали возможности обеспечить значительную оперативную победу или провести быстрый механизированный маневр на больших полосах территории, и взятие Авдеевки не следует воспринимать как демонстрацию этой возможности", — предостерегли аналитики ISW.

Напомним, после взятия Авдеевки оккупанты пошли в массированное наступление на Запорожье. По данным аналитиков, бои продолжаются за опорный пункт, южнее — населенный пункт.

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