Путин боится 9 мая: Москва замахнулась на Приднестровье, Одессу, Запорожье и Кривой Рог

Россия очевидно начала "серьезную" подготовку к 9 мая. Путину же нужно продемонстрировать россиянам хоть какой-то итог 2,5 месяцев войны против Украины. Потому что пока есть только один – открытие в Москве "посольств" "ДНР"/"ЛНР".

По военному театру действий на Донбассе и юге Путин установил "наполеоновские" планы, скорее напоминающие попытку в феврале взять всю Украину вместе с Киевом.

Во-первых, по словам мэра Николаева Александра Сенкевича, Россия перебрасывает оружие из оккупированного Крыма, накапливая его в Херсонской области, чтобы полностью оцепить и осадить город. То есть, чтобы очевидно сделать из него второй Мариуполь.

Во-вторых, судя по ракетным обстрелам в последние дни, россияне нацелились также на Запорожье и Кривой Рог. Эти два города им нужны, чтобы реализовать свой давний замысел – устроить нашим силам в зоне ООС котел. Но ни американская, ни британская разведка пока не видят, чтобы у Путина что-то получалось на этом направлении.

В-третьих, Москва замахнулась на Одессу и сухопутный коридор до Приднестровья, где уже начались беспорядки.

Первые взрывы в здании "министерства госбезопасности" в Тирасполе прогремели днем 25 апреля. Уже во вторник, 26 апреля, в Приднестровье взорвали башню, которая использовалась для ретрансляции российского радио. Также, по неподтвержденной информации, были взрывы на местном военном аэродроме.

Днем 26 апреля Россия нанесла ракетный удар по Одесской области, повредив один из мостов. Президент Молдовы Мая Санду созвала заседание Высшего совета безопасности. Эксперты считают, что это последняя попытка Путина втянуть непризнанную ПМР в войну против Украины на стороне России за счет около 8 тыс. мобилизационного резерва.

Неожиданно в Кремле решили реанимировать дипломатический трек. По крайней мере, сделать видимость. Поздним вечером 25 апреля российские телеканалы показали часовое интервью министра иностранных дел РФ СергеяЛаврова.

То, что Путин выпустил его эфир, уже само по себе показательно:

Лавров сказал, что с 24 февраля США отказались от каких-либо контактов с Москвой;

Лавров также не исключил риск начала Третьей мировой войны и применения ядерного оружия.

На это также неожиданно сразу же отреагировал Китай, который не очень любит публичность, а после 24 февраля вообще скорее отмалчивался, защищая Москву. В МИДе Китая заявили, что никто не хочет увидеть начало Третьей мировой войны.

Однако в этом словесном потоке Лаврова интересно другое. Все прекрасно помнят, как глава Пентагона Ллойд Остин еще в начале апреля заявил, что российское Минобороны перестало выходить на связь. В Кремле рассчитывали, что будут говорить с Вашингтоном с позиции силы после "успехов" на поле боя в Украине.

Путин просчитался и теперь решил передать через Лаврова готовность к диалогу. Однако Байден вряд ли согласится на еще один женевский саммит. По США уже говорит их оружие в Украине. К тому же, Белый дом будет настаивать, чтобы Путин садился за стол переговоров с Зеленским. Это обернется для Путина внутриполитическим поражением и потерей рейтинга, поскольку Россия не признает Зеленского легитимным президентом Украины, как и Украину независимым государством.

ТСН.ua продолжает анализировать положение дел на фронте. Вместе с заместителем директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаилом Самусем разбирались как деблокировать Мариуполь и когда закончится война.

Деблокада Мариуполя

Украинские защитники продолжают героически защищать Мариуполь. Около двух месяцев полной блокады и беспощадных бомбардировок, а россияне никак не могут взять город.

Однако больше всего людей сейчас интересуют два вопроса: можно ли было предотвратить катастрофу в Мариуполе, если бы Запад передал нам тяжелое вооружение раньше; да можно ли сейчас деблокировать город?

По словам Михаила Самуся, западные партнеры сделали неправильные выводы. Они считали, что украинская армия не продержится больше 2-3 дней, поэтому мол давать нам тяжелое оружие не было смысла. Во-первых, она очень дорогая. Во-вторых, эти технологии могли попасть в руки россиян. В-третьих, "синдром Афганистана" у Байдена до сих пор сидит.

Никто не мог поверить, что Украина выстоит против России. Слишком велика разница в потенциалах. В России 15 тыс. танков, несколько десятков тысяч бронемашин, больше тысячи самолетов, вертолетов. То есть, по словам эксперта, с Украиной сравнивать нельзя. Однако мы выстояли, и от этого были в шоке не только россияне, но и с обеих сторон Атлантики.

"Оказалось, что та российская армада, которую показывают на парадах, что просто земля дрожит, ни на что не способна. Я для себя называю это гибридом Чехословакия-1968-Афганистан-1979 гг. Россияне хотели захватить и уничтожить украинское руководство быстрыми действиями десан и сил специальных операций в Киеве, а войска заходили бы тогда, когда какой-нибудь марионеточный "президент" был бы уже назначен", — говорит Михаил Самусь.

Поэтому, если бы мы еще до 24 февраля имели системы ПВО и дальнобойную артиллерию, возможно блокады Мариуполя, больших жертв и таких катастрофических последствий удалось бы избежать. Сейчас россияне там контролируют обширную зону.

"Если за отправную точку взять Волноваху, идти дальше на запад в Запорожье, а затем по Днепру в Мариуполь, там выходит около 100 км. То есть, чтобы разблокировать Мариуполь, нужно пройти эти 100 км. Эта территория насыщена ПВО, системами радиоэлектронной борьбы, и это создает ситуацию, когда практически невозможно применять Bayraktar и авиацию. А россияне могут применять свою авиацию, и сейчас они бомбят Мариуполь", – объясняет эксперт.

То есть они там обладают небом. И это, кстати, по словам Михаила Самуся, единственное место в зоне боевых действий, где у россиян есть господство в небе. Почему? Потому что Запад нам не предоставил систему средней дальности. Самими Stinger на 5 км ничего не поделаешь. Если бы Украина имела американские системы ПВО Patriot, то, возможно, Россия даже не пошла бы на ракетно-бомбовые удары.

"Зеленский не говорит, что деблокада Мариуполя невозможна завтра. Почему? Как только россияне примерно неделю назад активно начали вторую фазу операции, фронт начал двигаться. Они начинают наступать. Это значит, что они выстраиваются в какие-то ударные кулаки, тем самым обнажая какие-то промежутки". и фланги, куда могут заходить украинские войска и проводить контрнаступательные операции. Но в условиях, когда небо под контролем у врага это очень опасно", — объясняет Михаил Самусь.

Украина получает Switchblade (новейшие дроны-камикадзе – ред.). Ими уже можно уничтожать системы ПВО РФ в этой 100 км зоне и тяжелой артиллерией пробивать фронт, когда украинские войска смогут проводить рейды.

Коридор в Приднестровье

Последние события в непризнанной ПМР задают очень много вопросов о том, какие цели преследует Путин до 9 мая. Военные эксперты утверждают, что у российской военной машины просто нет сил, чтобы взять Одессу. Тем более, уйти из непризнанного Приднестровья на Бессарабию, окружив город со всех сторон.

Все это маловероятно. По словам Михаила Самуся, россияне хотели оцепить Одессу так же, как и Мариуполь, еще в первые часы наступления 24 февраля. Напомним, что тогда Россия начала наступление из Крыма: одна волна пошла на Мелитополь и в Мариуполь; другая – на Херсон и Николаев. Последний их остановил – Чернобаевка очень показательный пример.

"Если бы россияне прорвались через Николаев на Одессу, они бы ее окружили, дошли до Приднестровья и моментально оккупировали бы Молдову. Помните, когда российский корабль отправили в известном направлении с острова Змеиный, это же все была одна операция. То есть, они захватывают остров Змеиный, делают блокаду и проводят морскую десантную операцию, потому что считали, что у Украины нет "Нептунов", ВСУ сдадутся, и морская десантная операция состоится без сопротивления противника. Но этого не произошло", — объясняет Михаил Самусь.

Тай, действительно, по его словам, россияне хотят взять Одессу, потому что хотят закрыть Украине выход к морю. В Киев они зачем наступали? Потому что считали, что через 48 часов оккупируют всю Украину. Сейчас они действительно сосредоточились на юге и востоке, считая это более реалистично, чем взять Киев. Но, по словам эксперта, это путь в никуда. Почему у них ничего не выходит на Донбассе? Ибо 8 лет украинские войска там к этому готовились. С оборонительной точки зрения это самое подготовленное место.

Сколько длится война

Эксперт считает, что ВСУ навязали россиянам интенсивность войны. Тысячи уничтоженных Украиной единиц вражеской бронетехники – это очень высокий темп, с которым ни одна Россия не сможет воевать долго.

Вторая фаза длится больше недели. Враг предпринимает любые возможные усилия, чтобы переломить ход войны, проломить нашу оборону или обойти с флангов зону ООС. Но России ничего не удается.

"Нам осталось фактически 2-3 недели, когда Украина сможет оперировать тяжелым вооружением, которое нам наконец-то начали давать западные партнеры. Сейчас идет обучение личного состава, поставки и подготовка. ВСУ выдерживают последний напор. Я не говорю, что это конец войны. Но интенсив со стороны РФ, пожалуй, последний.Дальше будут контрнаступательные действия ВСУ.Но еще будет Донбасс и Крым.И тут интересно, что будет делать Путин.Он может применить ядерное оружие – мы этого не отвергаем.Поэтому конфликт не будет быстрым.Но такая интенсивность изменится на интенсивное контрнаступление ВСУ. Поэтому, думаю, если говорить о таком интенсивном, то это еще 2-3 месяца", — считает эксперт.

А дальше, по словам Михаила Самуся, все будет зависеть от событий внутри самой России.

Один путь – Путин меняется более-менее мирным образом, и Россия начинает договариваться с Украиной о репарациях и т.д.

Другой – Россия пойдет по отрицательному сценарию, когда после Путина придут еще худшие монархисты-националисты-черносотенцы, которые доведут Россию до очень плохого сценария, в котором Украина будет вынуждена участвовать, но уже не на своей территории.