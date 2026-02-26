"Путин будет давить больше": эксперт предупредил о новых целях армии РФ во время ракетных ударов

Олег Жданов / © ТСН

В ночь на 26 февраля Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. По данным Воздушных сил, враг выпустил по украинским городам 420 дронов и 39 ракет разных типов, в том числе 11 баллистических. В результате атаки есть разрушение по меньшей мере в восьми областях.

Этот обстрел обладал необычной особенностью. Российская армия уже во второй раз подняла в воздух авиацию, однако ракеты так и не запустила. Почему враг «дробит» удары, происходящие с российскими ракетами и самолетами и сколько еще будет продолжаться террор энергетики — в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

РФ подняла в воздух самолеты, но не пустила ракеты

По мнению Жданова, у россиян могут быть серьезные технические проблемы, поэтому ракеты так и не были выпущены.

«Я думаю, что там есть какие-то определенные проблемы. И даже была информация, она пока не подтверждена, что, возможно, первые ракеты, выпущенные Х-22, упали на территории РФ. На сегодняшний день для России это уже проблема, потому что техническое состояние», — отметил он.

Эксперт напомнил, что ракета Х-22 — это разработка конца 1960-х годов, а новых ракет такого типа у России нет.

«Ракета Х-22 — это ракета конца 60-х годов, а новых нет. Они пробовали модернизировать и сделать Х-32, Х-32 есть, но единичные экземпляры есть. Я так понимаю, что там из испытаний осталось и, как всегда, они не стали заказывать, учитывая складские запасы этих старых ракет», — объяснил Олег Жданов.

По его словам, проблема не только в возрасте ракет, но и в сложности их обслуживания.

«А у нее ракетный двигатель стоит, не реактивный, а ракетный двигатель, работающий на многокомпонентном ракетном топливе. И там огромные проблемы с ее обслуживанием даже заправка. В мирное время она считалась боевой. И записывалось время работы с топливом 1 до 3 с коэффициентом. Так что в этом проблема», — подчеркнул эксперт.

Отдельно он обратил внимание на дефицит «Кинжалов».

«Возможно, что у Х-22 техническое состояние, а у „Кинжалов“, я думаю, что их просто не хватает», — добавил он.

Кроме того, по словам Олега Жданова, проблемы могут быть и с самолетами-носителями.

«И во-вторых, когда россияне начинали вторжение, то у них было 12 самолетов, 9 из которых могли бы подняться в воздух Миг-31К, приспособленных под ракету „Кинжал“. Затем 4 самолета были потеряны в результате аварий», — объяснил он.

Олег Жданов напомнил, что Миг-31К имеет фактически «одноразовый» двигатель.

«И еще одна особенность, что у Миг-31 стоит одноразовый двигатель. Помните, когда Таврия пошла в серию, и мы по всей стране смеялись, что там одноразовый двигатель, который невозможно отремонтировать, легче приобрести новый. И он дешев был потому, что он был одноразовый. Так вот Миг-31К то же самое. А они его не упускают. Так что там может быть еще и техническая проблема с самолетами. И с их переоборудованием под ракету „Кинжал“. Это, пожалуй, единственная особенность», — объяснил Жданов.

Он также обратил внимание на изменение времени атак:

«То, что время сместилось до рассвета, скажу так, что они пытаются поймать самое слабое место. Они поняли, что ночью мы работаем, в принципе, неплохо, а вот на рассвете и в сумерках, когда, как говорится, все кошки серого цвета. И конец смены, люди уставшие, внимание рассеяно. И, возможно, они частично рассчитывают и сейчас. Поэтому и время могло сместиться».

Почему РФ «дробит» массированные удары

Жданов объяснил, что массированные ракетные атаки нуждаются в длительной подготовке.

«Дело в том, что такие массированные удары нужно готовить. Так не работает с точки зрения технической подготовки, с точки зрения транспортировки самих ракет, их подготовки к использованию, тестированию, их подвешиванию к самолетам», — сказал он.

Он также напомнил об ударах по российским аэродромам, из-за которых армия РФ не может долго хранить ракеты в одном месте.

«А тем более, вы же видите, мы же стараемся максимально усложнить задачу. Там сейчас на „Энгельсе“ на прошлой неделе мы там тоже навели немного движухи. А это говорит о том, что они не будут держать ракеты на аэродроме, они будут держать ее на складах», — отметил эксперт.

По словам Олега Жданова, в таком случае логистика занимает минимум неделю.

«И вот эта вся логистика она и выливается примерно в неделю на подготовку таких ударов», — пояснил он.

Кроме того, проблемы накапливаются и с авиацией:

«Плюс, вы же не забывайте, что самолеты, они ведь не обслуживаются за один день, а налет часов, если сосчитать, то там они уже давным-давно все выработали. И, скорее всего, эти Ту-95 поднимаются в атмосферу только за счет принципа каннибализма — разбирают другие самолеты и комплектуют запчастями. Потому что опять же Ту-95 у РФ не то, что не выпускается, а уже утраченные технологии производства Ту-95. Поэтому, нет, они не могут так, что сегодня, завтра или через день нет».

Какая цель Кремля сейчас

По словам эксперта, главная задача Кремля неизменна — оставить столицу без света.

«К сожалению, они, я так понимаю, что в Кремле поставлена задача, что Киев нужно погасить. Любой ценой Киев нужно погасить. Именно поэтому, вы видите, они бьют сугубо по подстанциям, питающим сегодня город. И пытаются те ТЭЦ, которые еще более или менее на ладан дышат и что-то работают, какое тепло или электричество дают, они их тоже пытаются погасить. Чтобы мы были в полном виде», — отметил он.

Жданов считает, что удары также имеют политическую составляющую.

«Это уже политика, это формирование переговорной позиции россиян. Дело в том, что сегодня с 26 по 28 были запланированы переговоры, трехсторонние переговоры в Женеве. И я думаю, что именно этот массово некомбинированный удар был спланирован именно под эти переговоры. Вот сегодня утром удар, а с 12 часов должны были начаться переговоры. Их перенесли на март, но удар уже отменять не стали», — объяснил эксперт.

Сколько будут продолжаться удары по энергетике

По мнению Олега Жданова, Россия больше никогда не откажется от атак по энергетике.

«Они просто добавляют удары летом. Они энергетику не оставят никогда», — сказал он.

Эксперт отметил, что летом потребление электроэнергии даже растет.

«Дело в том, что сегодня по статистике в летний период использования электроэнергии больше, чем со мной. Потому что летом все хотят кондиционеры включить, вентиляторы. Поэтому они по энергетике не перестанут бить. Они нашли слабое место», — объяснил он.

Олег Жданов также обратил внимание на проблемы с защитой объектов.

«Понимая в РФ, что, во-первых, мы очень, насколько я понимаю, халатно отнеслись к постройке укрытий. И там сейчас несколько уголовных дел, где же бетонные укрытия на энергетических объектах. С другой стороны, нам не хватает средств ПВО. Тем не менее, страна самая большая на Европейском континенте. И все перекрыть мы не можем», — отметил Жданов.

Кроме того, он предположил, что ближе к лету Россия может выбрать новые цели.

«Путин будет пытаться давить. Чем хуже у него будет идти ситуация на фронте, тем больше он будет давить на тыл, общество», — подытожил эксперт.