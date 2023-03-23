Путин будет править, если будет под Китаем: эксперт о переговорах между РФ и КНР

В ходе визита в Москву лидер Китая Си Цзиньпин выдвинул Путину свои условия. Взамен Си дал российскому диктатору "ярлык" на правление.

Об этом в интервью ТСН.ua заявил директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

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"Си Цзиньпин сделал в России несколько громких заявлений. Во-первых, он гарантировал ему, если Путин соглашается на все, что ему предложит Си, тогда Путин гарантированно остается живым и может продолжать править. То есть он дал ему "ярлык" на правление. Путин соглашается", – говорит Самусь.

Далее Си Цзиньпин сказал Путину, что нужно переходить на юани в торговле.

"Он переводит эту территорию на свою национальную валюту. То есть берет в три раза более дешевую нефть и газ у россиян и делает это все еще и за свою национальную валюту, печатает ее, отдает эти "фантики" Путину и забирает все ресурсы", — отметил эксперт.

По мнению аналитика, речь идет о фактической оккупации России.

"В этой модели, когда Китай выбрасывают за пределы западной индустриальной системы, которая будет строиться на новых принципах, Китай остается сам и он пытается создать себе условия, как бы выдержать эту конкуренцию хотя бы экстенсивным методом. Экстенсивный метод означает новые территории. В России достаточно территорий, чтобы ее осваивать. Например, Соединенные Штаты, ЕС будут выходить на конкурентную способность за счет высокой эффективности производства, то есть это будет роботизированная система и очень высокая эффективность производства, а Китай будет выходить за счет более дешевых, чем в Европе, энергоносителей. мы видим исторические кадры, когда Си очень спокойно приехал и выдвинул свои условия — Путин будет править, если будет под Китаем", – подытожил Самусь.

Напомним, что 20 марта начался трехдневный визит китайского лидера Си Цзиньпина в Россию.

21 марта состоялись переговоры в расширенном составе и подписание официальных документов. О чем договорились Пекин и Москва, поможет ли Си Цзиньпин Путину в войне против Украины – говорится в материале ТСН.ua

Ранее Михаил Самусь рассказал, зачем враг наступает на Авдеевку, уводя силы от Бахмута.

Также он оценил, насколько вероятно ли новое наступление РФ, о котором говорят в США.

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